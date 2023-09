Jen Ceballos será o novo rosto da Mango

A influencer colombiana, que atualmente vive em Miami, vai "emprestar" o seu estilo natural e autoconfiante à Mango, ao qual adiciona sempre um toque sexy e effortless de forma a criar os looks que partilha nas redes sociais, onde conta com quase 700 mil seguidores."A Mango Girl irá criar uma coleção de festa exclusiva para a Mango que terá como base o seu estilo naturalmente sofisticado combinado com a estética geral da marca. A coleção será de edição limitada e estará à venda a partir de novembro de 2023", lê-se no comunicado à imprensa. "Esta colaboração explorará valores partilhados de formas inesperadas e cujo resultado será uma inspiradora coleção cápsula constituída por peças de festa, pronta para atrair o público internacional."Entre as colaborações da Mango destacam-se as parcerias com Chufy, Pernille Teisbaek, Leandra Medine, mais recentemente, com a marca californiana Simon Miller e com a influencer Camille Cherrière, com quem desenvolveu a coleção de festa de 2022. "Através deste projeto, a marca pretende fortalecer os laços com a sua comunidade, tirando partido das novas perspetivas e novas interpretações do estilo mediterrâneo da Mango", reforça o comunicado de imprensa da marca.