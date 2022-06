Victoria Beckham recorda episódio traumático onde foi obrigada a pesar-se em direto

Sempre conhecemos a ex-elemento dasnuma versão magra, por isso não seria de estranhar que, tal como outras mulheres, com outros corpos, Victoria Beckham fosse criticada ou tivesse passado por situações de, mesmo que discretas. O mesmo continua, aliás, a acontecer com todas as, com todos os tipos de silhueta.Numa entrevista à Vogue Austrália, Victoria Beckham recorda agora um episódio passado em 1999, durante uma entrevista que deu dois meses depois de ter sido mãe de Brooklyn, o filho mais velho, onde se sentiu intimidada com a questão do peso. "Depois de ter tido o Brooklyn , parecia que havia alguma coisa a apontar para todas as partes do meu corpo, para que me concentrasse em perder peso."Convidada do programa do britânico Channel 4, TFI Friday, de(não o ator, mas sim o jornalista e apresentador) Victoria mostrou alguma surpresa quando este começou a "examiná-la", lançando comentários sobre a sua perda de peso, acabando por obrigar a ex-Spice Girl a pesar-se em direto.Durante a entrevista, Evans pergunta: "Muitas raparigas querem saber, porque está novamente fantástica, como é que voltou à sua forma após o nascimento?". Victoria responde dizendo que é "realmente preguiçosa" e que "não foi de todo ao ginásio".No entanto, o jornalista continua: "O seu peso está de volta ao normal?". Quando ela confirma que sim, ele alcança uma balança e pergunta se esta pode confirmar, pesando-se, um pedido a que Victoria acaba por aceder.Recordando este mesmo momento, Victoria partilhou com a Vogue Austrália que não consegue sequer imaginar que tal pudesse acontecer hoje. "Fui a um programa de televisão com Chris Evans há muitos anos e tinha acabado de ter o Brooklyn e perdido muito peso", recorda. "Aconteceu à minha mãe após a sua gravidez. Não significa que tenha um distúrbio alimentar. Ele fez-me ficar de pé na balança para ser pesada. Consegue imaginar fazerem-lhe isso, hoje em dia?" diz, a certo ponto da entrevista. A resposta, felizmente, é cada vez mais vezes "Não."