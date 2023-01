"Saí do duche e não tenho maquilhagem". Vídeo de Victoria Beckham causa polémica no Instagram

A última publicação de Victoria Beckham não está a ser bem recebida pelos seus seguidores nas redes sociais. A designer de Moda e fundadora da marca de beleza Victoria Beckham Beauty partilhou um vídeo no Instagram com o intuito de promover a sua linha de maquilhagem, no qual afirma estar com a pele limpa, pois tinha acabado de sair do duche.

"Não tenho maquilhagem, apenas o meu Cell Rejuvenating Power Sérum e o meu hidratante Cell Rejuvenating Priming, para ter a pele preparada", disse, antes de filmar o trabalho do seu maquilhador e o resultado final. A declaração da ex-Spice girl foi imediatamente seguida de comentários dos internautas, que apontavam como o vídeo não mostrava uma pele 100% limpa. "Adoro-te, mas base e corretor contam como maquilhagem minha querida. Ding, dong", escreveu um seguidor. "Sem maquilhagem, mas com 27 filtros", escreveu outro.

Houve inclusive quem desse um passo mais além. "Dizer que não tens maquilhagem é bastante desrespeitoso para com o teu público. As pessoas não são idiotas ao ponto de cairem na tua absurdez e não verem o que está no ecrã. É também uma afirmação tóxica. Porque tal como milhares de milhões de mulheres, também eu tomo banho e sei como me pareço depois de sair do duche e antes de pôr maquilhagem: diferente, mas igualmente bonita. Devias mostrar-te como és e teres coragem para seres autêntica. Intoxicar mulheres e especialmente jovens raparigas com mentiras nocivas contribui para perpetuar os modelos opressivos de que nós, mulheres, nos devemos libertar", desabafou uma seguidora.