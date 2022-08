Princesa Charlotte e Harper Beckham apoiam a seleção feminina de futebol nas redes sociais

O confronto entre a equipa inglesa e a equipa alemã de futebol no passado domingo, dia 31 de julho, trouxe luz ao mundo do futebol feminino. A taça do Euro 2022 foi para as Lionesses, que receberam mensagens de apoio de duas pequenas fãs. A princesa Charlotte, de 7 anos, e Harper Beckham, de 11, partilharam nas redes sociais o seu apoio à seleção inglesa.

Antes de partir para o estádio de Wembley para assistir ao jogo na primeira pessoa, o duque de Cambridge publicou nas redes sociais com a filha um vídeo que valeu milhares de comentários à página oficial da família real inglesa. "Queremos desejar às Lionesses imensa sorte para hoje à noite. Estiveram incrivelmente bem na competição, e estamos a torcer por vocês até ao fim", disse o príncipe. Já Charlotte manteve a sua mensagem curta e direta: "Espero que ganhem – adeus!".

David Beckham também partiu para o Instagram para mostrar o apoio à equipa. Num vídeo onde a filha Harper Seven marca um golo, o jogador admitiu que as Lionesses são uma fonte de inspiração. "Obrigada por inspirarem a minha filha, e obrigada por inspirarem todo o país. Tragam esse troféu para casa!".



O jogo marcou a final do campeonato, onde a seleção portuguesa perdeu por 2-3 frente aos Países Baixos em Inglaterra, no mês passado, dia 14 de julho.