David Beckham compromete a mulher em grande estilo

Se não vive debaixo de uma pedra, já deve saber que David e Victoria Beckham protagonizaram um dos diálogos mais divertidos dos últimos tempos. Algo que, se tivesse saído da mão de uma equipa de comediantes/guionistas não teria sido mais engraçado. Um episódio digno de Nelo e Idália, se o Nelo fosse uma designer famosa, elegante e sofisticada, e a Idália tivesse jeito para dar uns toques na bola estivesse escondida atrás de uma porta, a tentar enterrá-lo com uma pá muito comprida. Sucede, porém, que o diálogo dos Beckham foi uma interação espontânea. E, tendo em conta o timing perfeito com que a cabeça de David se assoma na fresta da porta, para pôr Victoria no seu devido lugar, será de supor que já esteja habituado a que a mulher doure a pílula quando fala da sua infância ou, melhor será dizer, que tente sujar de graxa e suor de classe trabalhadora uma pílula que é, afinal, bastante resplandecente.

Falamos de imagens da recém-lançada série documental do Netflix intitulada Beckham que, como o próprio nome indica, retrata a ascensão astronómica de David Beckham enquanto estrela do futebol britânico, com todas as alegrias, tristezas, sacrifícios e obstáculos que isso acarretou, e como o seu relacionamento com Victoria Beckham, a então Posh Spice da estratosférica banda Spice Girls, trouxe toda uma dose inesperada de desafios.



Apesar da série estar recheada de episódios difíceis da vida do casal, o primeiro a tornar-se viral foi mesmo esta conversa hilariante entre os dois. Victoria está sentada no sofá de sua casa, perante a equipa de filmagens, e fala sobre a sua vida antes da fama. Com um ar humilde partilha que a família fazia parte da classe trabalhadora e que os pais trabalharam no duro. Neste momento, a porta entreabre-se e aparece a cabeça de David Beckham, com tamanha rapidez que a câmara até teve dificuldade em focar. "Sê honesta", diz ele. "Estou a ser honesta", retorque ela. "Que carro é que o teu pai usava para te levar à escola?", pergunta David. Victoria ia começar a divagar e David interrompe: "Não. Qual era o carro? É uma pergunta simples." O diálogo vai andando nisto, qual partida de ping-pong, com um a tentar esquivar-se e outro sempre a insistir até que Victoria não tem outra hipótese que não declarar derrota: "Ok. Nos anos 80 o meu pai tinha um Rolls-Royce." Tendo provado o seu ponto de vista, a cabeça de Beckham retira-se com um lacónico "Obrigado." Com maridos assim, quem é que precisa de inimigos?...