As fotografias nunca antes vistas de Victoria e David Beckham

Victoria e David Beckham voltam a provar ao mundo como uma relação amorosa pode sobreviver à passagem do tempo. A propósito do São Valentim, celebrado a 14 de fevereiro, o casal recorreu às redes sociais para declarar o amor que sentem um pelo outro, mesmo depois de mais de vinte anos juntos.



"26 anos [passados] e ainda és o meu valentim, amo-te muito David", escreveu a designer de Moda ew ex-Spice Girl numa publicação do Instagram, na qual partilhou duas fotografias inéditas dos dois. As imagens, possivelmente do final dos anos 90, mostram os apaixonados num cenário paradisíaco, junto ao mar, num abraço romântico.







David Beckham não se deixou ficar, reciprocando o gesto. "Feliz Dia dos Namorados ao meu Valentim. Amamos-te, Victoria", escreveu, ao lado de uma fotografia de ambos num jantar à luz das velas.





A designer conheceu o antigo futebolista num jogo, em 1997, e foi amor à primeira vista (ou assim parece). Casaram-se dois anos depois, em março de 1999, meses após o nascimento do primeiro filho, Brooklyn Joseph, hoje com 23 anos. O casal viria a ter mais três crianças na década seguinte: Romeo James (20 anos), Cruz david (17) e Harper Seven (11), a única menina dos quatro.