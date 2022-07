Celebridades que partilharam a realidade do corpo pós-parto

Para desmistificar o corpo feminino pós-parto e tentar travar o body shaming, várias celebridades decidiram postar nas redes sociais as suas experiências com a gravidez. A cantora Halsey partilhou com os seguidores os seus pensamentos sobre treinar depois de ter o filho Ender, em 2021 – "a primeira foto desta publicação é dias depois do meu bebé já ter nascido. Muitas pessoas não sabem que (depois do parto) as mulheres parecem grávidas durante algum tempo. Não tenho qualquer interesse em fazer exercício neste momento. Estou demasiado cansada e ocupada a brincar com o meu querido filho".

As mudanças corporais durante a gestação são inevitáveis, e querer rapidamente voltar ao corpo antes da gravidez pode ter consequências - mesmo que para algumas mulheres, como explicou recentemente Victoria Beckam, tal emagrecimento tenha razões concretas. É importante a educação sobre a transformação neste período, e para tal a atriz portuguesa Sofia Arruda decidiu mostrar o seu corpo depois do nascimento do filho Xavier em 2019. "Ainda com o útero dilatado, mas já vejo que o nosso corpo faz tanta coisa sozinho, sem dietas nem treinos, amamento e espero que o útero diminua até ao seu tamanho normal. Vai demorar, meses até, mas estamos no caminho. Mais uma vez sem pressa, com respeito por mim e pela minha recuperação", escreveu a atriz no Instagram.



