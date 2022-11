Adeus, cardio. A nova rotina de fitness de Victoria Beckham, explicada pelo personal trainer

Victoria Beckham é conhecida pela sua dedicação ao físico e a uma rotina alimentar saudável – como comentou David Beckham numa entrevista a um podcast, onde disse que a mulher comia a mesma refeição ao jantar há 25 anos.

A antiga Spice Girl mudou de personal trainer, o que resultou numa mudança de estilo de vida. Em vez de continuar com os treinos mais intensos de cardio que envolviam corridas de 90 minutos na passadeira, agora levanta pesos.

A designer britânica trocou a rotina de cardio pelo levantamento de pesos Foto: @mrbobbyrich

Em entrevista à Women’s Health britânica, o PT Bobby Rich explicou que era necessária uma mudança de rotina pois a que estava a ser implementada por Beckham já não trazia benefícios – o corpo permanecia na mesma, apesar dos esforços. Por esta razão, o especialista sugeriu que houvesse uma alteração no tempo de treino - "queria que ela percebesse que uma sessão de 35 minutos pode ser mais benéfica do que uma de 90 minutos" – e na alimentação, tendo agora em conta o relógio biológico, de forma a estar suficientemente satisfeita e com energia.

Victoria Beckham tinha algum receio de levantar pesos, por pensar que poderia ficar com um físico parecido com o da personagem The Hulk, afirmou o personal trainer à mesma publicação. No entanto, esses medos foram ultrapassados rapidamente e a cantora começou a colher os resultados de uma prática de levantamento de pesos. "O importante é surpreender os músculos", explica Rich. "A Victoria chegou até mim com uma enduração cardiovascular e muscular impressionantes", mas, quando se fala de levantamento de pesos, a mesma resistência pode não se manifestar, o que resultou num esforço e dedicação por parte de Beckham para treinar e habituar os músculos a esta nova rotina.

Victoria Beckham habituou-se rapidamente à nova rotina Foto: @mrbobbyrich

Apesar de parecer ter uma rotina sem qualquer imperfeição, o PT revela que a designer britânica não tinha nenhum objetivo específico para o qual trabalhar – apenas tirava as suas conclusões tendo em conta o número de horas passadas no ginásio. No entanto, agora já tem objetivos estabelecidos e para os quais treina.

A importância de exercitar o corpo é inquestionável, mas também o descanso é fundamental quando se fala de saúde. "Descanso é a chave, um must… Sem uma recuperação adequada não podes e não vais atuar com as tuas maiores habilidades", explica Bobby Rich. "Quando ignoramos dias de descanso para treinar mais estamos a prejudicar os níveis de energia do nosso corpo, que já estão baixos, e existe uma maior probabilidade de contrair lesões".

Também David Beckham partilhou recentemente no Instagram um vídeo onde está em pose de prancha durante 40 segundos com a mulher a praticar um jogo que Bobby Rich estava encarregue de supervisionar.