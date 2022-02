Jennifer Aniston comeu a mesma salada durante 10 anos

Depois de descobrirmos o prato que Victoria Beckham repete diariamente há mais de 25 anos, ficamos a conhecer a derradeira refeição que Jennifer Aniston, que protagonizou Rachel Green em Friends, comeu todos os dias no decurso da gravação da série. A confidência veio de Courteney Cox, colega de trabalho de Aniston. "Jennifer, Lisa (Phoebe Buffay-Hannigan) e eu almoçámos todos os dias juntas durante dez anos. E comemos sempre a mesma coisa: uma salada Cobb", contou Cox em entrevista ao jornal The Los Angeles Times.

Salada Cobb Foto: Wholesome Kitchen

A receita de origem californiana é composta tradicionalmente por alface, tomate, bacon grelhado, peito de frango, ovo cozido, abacate, cebolinho, queijo Roquefort e vinagrete de vinho tinto. Contudo, Aniston foi aprimorando a salada com ingredientes que satisfaziam melhor o seu paladar pessoal. "Ela aperfeiçoou-a com bacon de peru, grão-de-bico e não sei mais o quê."

A salada Cobb ao estilo Jennifer Aniston ganhou rapidamente popularidade nas redes sociais, principalmente no Tik Tok e Instagram, onde os internautas partilham as suas adaptações do prato.