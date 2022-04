Brooklyn Beckham e Nicola Peltz, o casal do ano, e o seu casamento multimilionário

David e Victoria Beckham são um casal bastante popular: é evidente, seja pela exposição pública da sua relação como por serem dois ícones dos anos 90 e 2000 embora em áreas distintas. O antigo jogador de futebol e a ex-Spice Girl apaixonaram-se, casaram e construíram uma vida juntos com os seus quatro filhos: Brooklyn (23), Romeo (19), Cruz (16) e Harper (10). Contudo, nos últimos tempos, não são eles no spotlight, mas sim o filho mais velho, a propósito do seu casamento com Nicola Peltz, de 27 anos.

Brooklyn cresceu nas luzes da ribalta. Chegou a "dar uns toques" na bola enquanto adolescente, mas optou por seguir o lado criativo da mãe. Começou a carreira de modelo aos 17 anos: apareceu na capa de revistas como a Vogue L´Uomo e a Dazed Coreia, e foi embaixador da marca de telemóveis Huawei. Em 2017 ingressou no curso de fotografia da Parsons School of Design em Nova Iorque, e embora tenha uma base sólida de fãs nas redes sociais, o seu primeiro livro de fotografia - What I See – foi recebido com algumas críticas negativas. O Instagram do modelo está recheado de vídeo de culinária, uma das suas paixões.

Certamente, o mundo do entretenimento também não é um "lugar" desconhecido para Nicola, a mais nova de oito irmãos, já que a jovem norte-americana é filha da ex-modelo Claudia Heffner Peltz e do multimilionário Nelson Peltz. Quem sabe, talvez tenha sido a profissão da mãe que a tenha atraído para um futuro em Hollywood. Atuou profissionalmente pela primeira vez com onze anos, em Um Natal Brilhante (2006), mas tornou-se conhecida por protagonizar Bradley Martin em Bates Motel (2013) e Tess Yeager em Transformers: Era da Extinção (2014).

Como avançaram diversos meios de comunicação, o casamento, que irá decorrer de acordo com a tradição judaica, terá um valor de 3,5 milhões de euros e realizar-se-á na mansão do pai da noiva, na Flórida, EUA. Sabe-se também que os irmãos de Brooklyn terão papéis essenciais: Romeo e Cruz serão os padrinhos enquanto que Harper será a dama de honor de Nicola, que está a trabalhar com a estilista Leslie Fremar para o look do grande dia, segundo o The Daily Mail. Quanto ao vestido de noiva, foram escolhidos dois Valentino, embora se especule que Victoria tenha também criado um design para a futura nora.



Verdade seja dita, a cerimónia promete, já que dinheiro é algo que não falta a nenhuma das partes. Só David Beckham conta com um património financeiro de pelo menos 450 milhões de euros, enquanto que o sogro "vale" cerca de 1,37 mil milhões. Inclusive, para proteger a fortuna de ambas as famílias, os noivos assinaram um acordo pré-nupcial recentemente, anunciou a mesma publicação. Relativamente à lista de convidados, esta inclui nomes como Gigi Hadid, Gordon Ramsey, Nicole Richie, Eva Longoria, as restantes Spice Girls - Melanie Brown, Melanie Chisholm, Emma Bunton e Geri Horner – e Snoop Dogg, que será o DJ da festa.