Lady Kitty Spencer, sobrinha da princesa Diana, a nova musa real

Já passou quase uma década desde que Lady Kitty Spencer e as suas irmãs Eliza e Amelia chamaram a atenção do mundo no casamento do príncipe William e Kate Middleton. Estas três beldades loiras – filhas de Earl Spencer, o irmão mais novo da princesa Diana – estavam a chegar à idade adulta quando tomaram os seus lugares na Abadia de Westminster, glamorosas em coordenados tons de rosa claro e preto.

Nos anos que se seguiram, Kitty, em particular, conquistou um papel único na moda, ao tornar-se não só uma presença regular no circuito das festas, mas também uma musa e porta-voz da indústria. O mais recente destaque desse percurso aconteceu a 18 de fevereiro, com o anúncio de que a sobrinha da princesa Diana foi escolhida para embaixadora global da Dolce & Gabbana.

É uma posição que é vista como um natural passo seguinte para Kitty, que tem estado associada à casa de moda italiana nos últimos anos. A primeira vez que desfilou para a dupla de criadores Domenico Dolce e Stefano Gabbana foi em fevereiro de 2017 e envergou um vestido bordado transparente e uma coroa opulenta. Nesse desfile, os designers de moda reuniram mais de 140 estrelas e socialites numa cintilante celebração multi-geracional.

Abril de 2011: A aristocrata no casamento do príncipe William e Kate Middleton

Kitty poderia ter sido apenas mais um rosto entre as dezenas naquele desfile, mas este acabou por ser o início de uma parceria que a fez percorrer as passerelles em vários outros momentos, marcando também presença em imensas festas da dupla Dolce & Gabbana e escolhendo a marca nas suas comparências no circuito social, com destaque para um outro grande casamento real onde esteve presente – o do príncipe Harry e Meghan Markle, em 2018.

Nessa altura, Kitty tinha passado da bonita jovem debutante (em 2010, ‘revelou-se’ no Baile de Debutantes de Paris, no Hôtel de Crillon) para uma aristocrata moderna e segura de si. Por entre uma feroz competição por parte de mulheres como Amal Clooney e Victoria Beckham, Kitty foi facilmente uma das convidadas mais bem vestidas do casamento, ao envergar um vestido cor de esmeralda feito à medida, com um chapéu adornado com penas. Foi um evento que uma vez mais a catapultou para os olhares do mundo inteiro e ela contou que o seu número de seguidores no Instagram disparou de 17.000 para 500.000 quase do dia para a noite.

Mais tarde, em maio de 2018, voltou a deslumbrar no casamento do príncipe Harry com Meghan Markle Foto: Getty Images

"Domenico e Stefano celebram as maravilhas da vida: família, alegria, beleza, cor e amor. Trabalhar com eles é sempre uma experiência nova, uma oportunidade única de redescobrir a cultura, arte, savoir-faire e estilo de vida italianos", diz Lady Kitty a propósito da sua nomeação como embaixadora da marca. "Quando uso as suas peças, sinto a paixão deles e sinto-me a melhor versão de mim mesma".

Para Dolce & Gabbana, que transportam frequentemente o seu fascínio pela realeza e pela aristocracia para as suas coleções, o sentimento é mútuo. "Estamos encantados por receber a Kitty na nossa grande família", disseram. "O seu carisma e luminosidade tocou-nos de imediato: vê-la a usar as nossas criações e a interpretá-las com o seu estilo é sempre um sentimento extraordinário para nós".

Antes de assinar este mais recente acordo com a Dolce & Gabbana, Kitty foi cortejada por muitas outras marcas de luxo. Ela é embaixadora da casa das jóias Bulgari e já participou em apresentações da Cartier, Christian Dior e Jimmy Choo.

É inegável que grande parte da sedução de Lady Kitty provém da sua ligação a uma das mulheres mais famosas do século XX, e já foram feitas muitas tentativas de comparação entre ambas – sempre que Kitty enverga um vestido vermelho, surge logo ao lado uma fotografia de Diana num vestido vermelho ligeiramente parecido. Contudo, há uma semelhança impressionante entre as fotos tiradas por Kitty para anunciar o seu novo papel na Dolce & Gabbana e as fotos da sua tia para uma sessão da Vanity Fair em 1997. É um assunto sobre o qual a nova embaixadora da marca, que foi criada na África do Sul, se tem mantido cuidadosamente discreta, raramente falando sobre os seus laços com Diana, William e Harry.

Lady Kitty Spencer aquando do anúncio da parceria com a Dolce & Gabbana. Uma sessão fotográfica muito parecida com a que a princesa Diana fez para a Vanity Fair em 1997 Foto: Instagram @dolcegabbana

Uma ligação a Diana que Kitty mantém é a sua dedicação para com a causa dos sem-abrigo junto da organização de beneficência Centrepoint. Foi uma das seis causas que a falecida princesa manteve depois de se separar do príncipe de Gales. Desde 2016 que Kitty é embaixadora desta instituição (da qual o duque de Cambridge é patrono) e uma vez até dormiu na rua numa tentativa de consciencializar as pessoas para o problema.

O gosto de Kitty pela moda vai muito além do glamour superficial. Depois de estudar psicologia, política e literatura inglesa na Universidade da Cidade do Cabo, estudou italiano e história de arte em Florença, e fez um mestrado em gestão de marcas de luxo na European Business School da Universidade de Regent em Londres.

Na gala amFAR em 2010, num look total Dolce & Gabbana Foto: Getty Images

"Acho que sempre pensei que entraria no mundo da moda através de um ângulo mais criativo, talvez por meio de uma colaboração ou da criação da minha própria marca de luxo", declarou em 2019 à revista Harper’s Bazaar.

Kitty não pôs de lado a ideia de vir a ser designer, uma hipótese que poderá ser uma possibilidade mais real agora que está noiva do magnata sul-africano do retalho, Michael Lewis, presidente do conselho de administração do Foschini Group, que é proprietário da Whistles, da Hobbs e da Phase Eight no Reino Unido, bem como de inúmeras cadeias de retalho na África do Sul.

O noivado de Kitty levou, é claro, a que surgisse a questão sobre o que poderá ela escolher vestir no dia do seu casamento. A tiara da família Spencer – que foi usada por Diana e pela mãe de Kitty, Victoria, nos seus casamentos – será seguramente um imperativo. Talvez possa agora estar também em cima da mesa um grandioso vestido Dolce & Gabbana?

Créditos: Bethan Holt/The Telegraph/Atlântico Press

Tradução: Carla Pedro