Quem é Beltrán Lozano, o membro da realeza espanhola por quem Daniela Figo se apaixonou

Daniela Figo, de 22 anos, a mais velha das três filhas do ex-futebolista português e da modelo sueca, passou as primeiras férias românticas com o seu namorado, Beltrán Lozano, um primo distante de Felipe VI, avança a revistaA avó de Lozano, María Margarita de Borbón y Lubomirska, princesa das Duas Sicílias, é prima em primeiro grau de María de las Mercedes, mãe do rei Juan Carlos. O jovem, que tem 27 anos, é modelo, já trabalhou com marcas como a Panerai, a, enquanto Daniela estuda Medicina na Universidade de Navarra. Assumiram o namoro em janeiro passado.O destino de férias eleito pelo jovem casal foi a ilha de Ibiza, pois todos os anos Daniela passa lá parte do verão com os seus pais (que acabam de celebrar vinte anos de casamento) e as suas irmãs, Martina e Stella.