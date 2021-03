Harry fala sobre a mãe, Diana, numa entrevista exclusiva com Oprah

, avisa a conceituada apresentadora, não haverá "assuntos proibidos".

"Foram silenciosos, ou foram silenciados?" é a pergunta que abre o trailer da aguardada entrevista de Oprah Winfrey aos Duques de Sussex, aquela que as primeiras declarações que o casal faz, publicamente, desde que em janeiro de 2020 se afastaram da realeza, e as suas obrigações reais cessaram. Em"A minha maior preocupação era a história a repetir-se", diz Harry, no excerto da entrevista que já podemos ver, e referindo-se ao que se passou com a mãe, Diana, que também se debateu com alguns protocolos obsoletos da realeza britânica."Estou realmente aliviado e feliz por estar aqui sentado, a falar convosco, com a minha mulher ao meu lado, porque não consigo imaginar como deve ter sido para ela [Diana] ter passado por este processo sozinha todos aqueles anos atrás, porque tem sido incrivelmente duro para nós os dois", explicou, referindo-se à sua mãe, a Princesa Diana, e sempre de mãos dadas com Meghan, que por sua vez manteve a mão pousada na barriga.Apenas Winfrey e o Príncipe Harry falam trailer, com revelações de Winfrey que prometem aguçar a curiosidade de qualquer um. "Disseram aqui coisas bastante chocantes", diz Oprah, a certa altura, que também perguntou se existiu "um ponto de ruptura", provavelmente em relação à decisão do casal deixar o Reino Unido. Meghan e Harry vivem agora em Montecito, Califórnia, e esperam um segundo filho, além de Archie, que tem quase dois anos.A emissão acontece a 7 de março, domingo em direto da CBS