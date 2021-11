Estaremos perante uma nova versão de Meghan Markle?

Salute To Freedom Gala, no Museu Intrepid, em Nova Iorque.

Embora não tenha conhecido o estrelato com a chegada à realeza - Meghan Markle já era uma atriz famosa antes de conhecer Harry - vemos agora uma nova faceta da atriz, mais ousada e carismática, com a sua aparição naOs duques de Sussex fizeram uma entrada que não deixou ninguém indiferente, não tivesse Meghan optado por um vestido vermelho vivo, Carolina Herrera, uma criação de Wes Gordon. Longe dos códigos de vestuário do palácio, o casal vestiu de acordo com o verdadeiro glamour nova-iorquino, com Harry a optar por um smoking preto.Ousado para aquilo a que estavamos habituados dos seus tempos na realeza, oque Meghan usou ostentava um decote, e um corpete ajustado que acentuava a sua cintura. De resto, a duquesa de Sussex não dispensou os seus gostos minimalistas, usando o seu cabelo para trás e restringindo as suas jóias à sua aliança de casamento, pulseiras e brincos discretos. Será este o início de uma nova era, quanto ao estilo, de Meghan e Harry?