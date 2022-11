Sobrinhas da princesa Diana chamam a atenção em festa de Natal de luxo

A inauguração da árvore de Natal do Claridge's Hotel, em Londres, é um momento imperdível para a alta sociedade britânica, e por isso não é estranhar que as gémeas Eliza e Amelia Spencer, sobrinhas da princesa Diana, tenham sido convidadas. Todos os anos, a árvore é desenhada por um designer de renome diferente sendo que em 2022 a honra foi concedida a Sandra Choi, diretora artística da Jimmy Choo.

Lady Eliza e Lady Amelia Spencer na inauguração da árvore de Natal 2022 do Claridge's Hotel Foto: @elizavspencer

As modelos de 30 anos vestiram-se a rigor para a ocasião. Enquanto Lady Amelia optou por um vestido preto com brilhantes e com detalhes cut out, da coleção outono/inverno 2022 de Michael Kors, Lady Eliza deslumbrou com um vestido acima do joelho num tom pérola e com lantejoulas cintilantes, decote em V e mangas balão, do mesmo criador. No que toca ao cabelo e à maquilhagem, ambas apostaram em looks minimalistas mas elegantes, com o cabelo solto e ondulado.

Tanto Eliza como Amelia vestiram criações do designer Michael Kors Foto: @elizavspencer

Em colaboração com o designer de cenários Simon Costin, a árvore de Natal de Sandra Choi foi inspirada na beleza dos diamantes. Tem mais de cinco metros de altura e permite tirar fotografias no seu interior, algo a que nem Lady Eliza nem Lay Amelia resistiram.