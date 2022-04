A refeição que Victoria Beckham come todos os dias há 25 anos

Numa conversa sobre família e hábitos alimentares com Ruthie Rogers para o podcast River Table 4, David Beckham deixou escapar uma resposta que há muito procurávamos apurar (mas não sabiamos). O que come Victoria Beckham para manter a linha? Peixe grelhado e legumes no vapor, segundo seu marido.



De acordo com Beckham, é essa receita simples que a antiga Spice Girl come, e faz isso há vinte e cinco anos. Com humor, o ex-futebolista disse que nunca mais compartilhou o mesmo prato com a mulher desde que começaram a namorar em 1997.



É público que David Beckham é apaixonado por gastronomia, por isso, obviamente não tem os mesmos hábitos alimentares que Victoria. "Sou muito sensível à comida e ao vinho", afirmou. "Quando provo um bom prato, quero que todos o provem. Infelizmente, sou casado com alguém que come o mesmo prato há vinte e cinco anos."

Para provar o seu amor pela cozinha, o ex-futebolista disse também que adora preparar uma refeição excepcional sozinho. "Recentemente, os pais de Victoria fizeram uma festa e eu não pude ir porque estava a voltar da Itália e estava isolado", disse. "Então toda a gente estava fora de casa e eu secretamente adorei isso. Saboreei duas fatias de carne excepcional, deliciei-me com um dos vinhos tintos mais incríveis porque estava sozinho e ansioso por ver um jogo de futebol sem ninguém por perto."