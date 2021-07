O casamento de sonho de Kitty Spencer, sobrinha da princesa Diana, com um empresário 30 anos mais velho

Estudou política, literatura inglesa e história de arte, e é apaixonada por Moda. Não é, por isso, de estranhar que Kitty Spencer se tenha apaixonado por Michael Lewis, empresário, chairman do Grupo Foschini e proprietário de marcas como a Whistles e a Phase Eight. O casamento aconteceu no fim-de-semana passado e ao todo Lady Kitty Spencer usou cinco vestidos da Dolce & Gabbana - foi uma noivas reais mais bonitas dos últimos tempos, tendo optado por um majestoso vestido de alta-costura em renda branca, de inspiração vitoriana, feito por medida, para a cerimónia oficial.



Lady Kitty Spencer, de 30 anos, é filha de Earl Spencer, irmão da princesa Diana. Lewis, de 62 anos, nasceu na África do Sul. Casaram na bela Villa Aldobrandini em Roma, rodeados de amigos e familiares, e entre os convidados estiveram presentes nomes célebres como Pixie Lott, Idris Elba e Sabrina Dhowre Elba, além de vários elementos da realeza britânica.



cerimónia oficial, a noiva transformou-se e vestiu um segundo vestido em organza, pintado à mão com flores e cristais, que mantece até ao jantar. Mudou ainda uma terceira vez, desta vez para um vestido de cocktail bordado em prata e ouro. Ambos Dolce & Gabbana, e confecionados por medida.



Na noite anterior ao casamento, Kitty usou um vestido em tule azul que acessorizou com uma capa bordada com flores, e no dia seguinte ao casamento usou um vestido em seda com pequenas lantejoulas, flores de porcelana e fitas.



Na noite anterior ao casamento, Kitty usou um vestido em tule azul que acessorizou com uma capa bordada com flores, e no dia seguinte ao casamento usou um vestido em seda com pequenas lantejoulas, flores de porcelana e fitas. Os vestidos de noiva mais icónicos de sempre

