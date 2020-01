Quem é Kitty Spencer, a sobrinha da Princesa Diana?

Lady Kitty Spencer tinha apenas 7 anos quando a tia, a Princesa Diana, faleceu tragicamente num acidente de carro em Paris, em 1997. Vinte anos mais tarde, a socialite tornou-se modelo, herdando o gosto da princesa pela moda.

Spencer ganhou uma grande atenção do público depois do casamento do seu primo, o Príncipe Harry com Meghan Markle, principalmente pela elegância do seu look, que incluía uma peça Dolce & Gabbana (marca para a qual desfila desde 2017) de temas florais pintados à mão. Kitty também anunciou recentemente o seu noivado com Michael Lewis, 31 anos mais velho do que ela, dono da cadeia de pronto a vestir Whistles.

Mais do que célebre por partilhar o apelido com uma das figuras mais marcantes na história da realeza britânica, Lady Kitty tornou-se num fenómeno das redes sociais pelo seu estilo e dedicação a instituições de solidariedade.

A ligação à Dolce & Gabanna

Aos 29 anos, a modelo e filha mais velha do conde Charles Spencer (irmão mais novo de Lady Di) e da modelo Victoria Lockwood pode orgulhar-se de já ter desfilado para várias marcas como a Dolce & Gabanna na última Semana da Moda de Milão, uma experiência que foi tudo menos estranha para Spencer, que já participou em três desfiles da casa italiana.

Teve um percurso académico exemplar

Em 1995, no mesmo ano em que Lady Di e o Príncipe Carlos se separaram, os pais de Kitty decidiram mudar-se para a África do Sul, longe das luzes da ribalta. Lady Kitty Spencer cresceu na Cidade do Cabo onde frequentou uma escola privada, na qual focou os seus estudos em política e literatura. Apesar das frequentes propostas de trabalho como modelo que recebia ainda na escola, Kitty decidiu dar prioridade à educação, por incentivo da mãe. Mais tarde, seguiu para Florença, onde tirou a licenciatura em História da Arte e aprendeu italiano, claro. Em 2012 ingressou na Regent’s University em Londres, onde obteve o grau de mestre em Gestão de Luxo.

Uma socialite filantropa

De volta a Londres, Kitty Spencer fez a sua primeira aparição pública em 2007 junto dos príncipes Harry e William, numa cerimónia que assinalou uma década desde a morte de Diana. Dedicada, a jovem usou o nome para apoiar associações e causas solidárias. De entre estas, destaca-se o seu apadrinhamento da Give Us Time, que ajuda soldados que voltaram da guerra e as suas famílias, e da Centrepoint (da qual o presidente é nada mais nada menos do que o seu primo, o Príncipe William) que ajuda os jovens sem abrigo. "Eu envolvi-me com esta associação não apenas porque é uma causa que vale a pena, mas principalmente porque me faz feliz e porque define os meus objetivos", contou à revista Tatler numa entrevista em 2015.

A herança da moda

Além dos seus compromissos filantrópicos, Kitty Spencer herdou igualmente a paixão de Diana pela moda. Hoje, Lady Spencer é representada pela agência de modelos Storm, que já trabalhou com as supermodelos Kate Moss e Cara Delevingne. Mais do que uma presença recorrente nas passerelles da Dolce & Gabbana, a jovem também já posou para várias campanhas da casa italiana. É frequente vê-la sentada na primeira fila das Semanas da Moda ao lado de Lottie Moss ou Ellie Goulding, já que Kitty conseguiu suplantar o status de "a sobrinha" e tornar-se conhecida por nome próprio. Recentemente, tornou-se ainda embaixadora da casa joalheira Bulgari.