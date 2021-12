As belas e desconhecidas gémeas Spencer, sobrinhas da princesa Diana

Nasceram Lady Eliza e Lady Amelia, embora nunca tenham usado os seus títulos no bairro onde cresceram em Cape Town, na África do Sul. Fruto da relação de Earl Charles Spencer e Victoria Aitken, as gémeas de 29 anos seguiram os passos da irmã mais velha Kitty Spencer ao mudarem-se para Londres, no verão passado.

Earl Charles Spencer, irmão da princesa Diana, com os filhos Amelia, Eliza, Kitty e Louis Spencer, 2000 Foto: Getty Images

"Cape Town tinha tudo a ver com o mar, caminhadas, passeios a cavalo, ténis, netball… Depois do secundário e da universidade estávamos tão felizes que não sentiamos a necessidade de mudar de casa, mas nos últimos anos encontrámos a nossa confiança [para tal]", contaram em entrevista ao jornal The Thelegraph. "Em Londres, toda a gente parece tão motivada; faz-nos querer alcançar todo o nosso potencial."

Carismáticas e de uma beleza invulgar, não é de estranhar que tenham chamado a atenção da agência de modelos Storm Model Management. Contudo, sessões fotográficas e desfiles de Moda não fazem parte dos sonhos das gémeas. À revista Hello, Amelia explicou que queria ser planeadora profissional de casamentos, enquanto Eliza esperava tornar-se designer de interiores. E por falar em vidas amorosas, ambas estão comprometidas: Eliza namora com Channing Millard e Amelia está noiva de Greg Mallet.

À mesma publicação, partilharam ainda que "mal podiam esperar" por viver novas experiências em Londres e a verdade é que a oportunidade não tardou. Nos últimos meses, Eliza e Amelia têm deslumbrado na passadeira vermelha de vários eventos, como o Festival Internacional de Cinema de Veneza ou lançamento de marcas como Dior. Aliás, no início do ano foram nomeadas pela revista Tatler como "as gémeas mais elegantes da alta sociedade", perfazendo a capa da edição de março.

As irmãs partilham uma ligação inquebrável que parece estar presente no ADN de todos os gémeos. "Adoramos fazer as mesmas coisas e partilhamos o mesmo grupo de amigos", disse Amelia à revista Tatler. "Tenho garantido que vou ter sempre uma melhor amiga – não se pode comparar esta ligação a mais nada."



Além de Kitty e Louis Spencer, de 30 e 27 anos respetivamente, as gémeas têm ainda duas meia-irmãs e dois meio-irmãos da parte do pai e um meio-irmão da parte da mãe.