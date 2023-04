A clutch que Kate Middleton tem em 10 cores diferentes

Se há guarda-roupa que invejamos, pela sua elegância e sofisticação, esse é o da princesa de Gales. Conhecida por reciclar as suas peças, Kate também tem as suas perdições ao nível do closet: em visitas oficiais consegue ser descontraída e cool, em eventos ligados à realeza não dispensa um bom conjunto cintado, ou um sobretudo que se torna a estrela do look. Desde o ano passado que Kate tem exibido com mais frequência uma peça em particular: uma clutch da designer britânica Emmy London.

Em junho passado, numa visita oficial a Cambridgeshire. Foto: Getty

Para entregar o prémio The Queen Elizabeth II Award of British Design no Design Museum, em 2022. Foto: Getty Images

A primeira vez que usou este modelo foi em 2016 - em cinzento - e, desde então, tem comprado a peça em rosa, vermelho, bege, preto, e diferentes tons de azul. Mais recentemente, no domingo de Páscoa, Kate usou um fato azul colbato e adornou o look com esta mesma clutch, na mesma cor.

Em abril de 2022, a usar o modelo em bege. Foto: Getty Images

Conhecido como a Natasha, este modelo é tão elegante quanto a duquesa. É feita de camurça e tem uma silhueta clássica estilo envelope que é ideal para usar ou debaixo do braço ou manter nas mãos. Tem um interior espaçoso o suficiente para guardar o telefone, batom e outras coisas essenciais, e até vem com uma corrente destacável para uma opção de mãos livres. Perfeita para sair à noite ou até levar a um casamento ou a uma cerimónia mais formal.