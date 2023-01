Quem fez quem chorar? Harry revela mensagens entre Meghan e Kate antes do casamento

"Eu não fiz a Kate chorar. Aconteceu o contrário", contou Meghan Markle à Oprah na famosa entrevista de 2021, referindo-se a uma discórdia entre as duas dias antes do seu casamento. E embora Kate tenha pedido desculpa a Meghan pelo sucedido, como a duquesa de Sussex disse à apresentadora no ano passado, os tablóides britânicos partilharam uma história completamente diferente da suposta realidade, meses após o casamento. Em Na Sombra, o livro de memórias de Harry, o irmão mais novo de William revela as mensagens exatas que foram trocadas entre as duas mulheres na altura, citadas pelo Daily Mail.

Tudo terá começado por causa do vestido de dama de honor da princesa Charlotte. Segundo Harry, Kate enviou uma mensagem a Meghan quatro dias antes da cerimónia a informar que o vestido da filha não era do tamanho certo e que a pequena tinha chorado ao experimentá-lo. Os "vestidos de alta costura franceses das meninas foram cosidos à mão exclusivamente com base nas medidas das damas de honor", escreveu Harry, pelo que o facto de precisarem de ajustes não era exatamente uma surpresa.

Meghan não respondeu de imediato. Ela tinha imensas questões para resolver sobre o casamento, mas estava principalmente a lidar com o "caos referente ao seu pai", continuou a explicar o príncipe. Então, na manhã seguinte, disse a Kate, por mensagens, para levar Charlotte ao palácio onde o alfaiate estaria disponível para fazer as alterações que fossem necessárias. Contudo, "isso não foi suficiente", escreveu Harry em Na Sombra. Numa conversa presencial, Kate queixou-se que o vestido de Charlotte era "demasiado grande, demasiado longo e demasiado folgado".

Ao que Meghan terá dito: "Certo, e eu disse-lhe que o alfaiate está disponível desde as oito da manhã. Aqui. No Palácio de Kensington. Pode levar a Charlotte para que o vestido seja alterado, como as outras mães estão a fazer?". A mulher de William não terá ficado satisfeita, pelo que retorquiu com um: "Não, todos os vestidos precisam de ser refeitos". Que tinha inclusive conversado sobre o assunto com a sua designer de casamentos e ela também tinha concordado.

A este ponto, Meghan perguntou-lhe se estava ciente de tudo o que estava a acontecer com o seu pai, mas Kate sabia e parecia estar mais interessada nos vestidos e no casamento que ia acontecer daí a quatro dias. "Não sei que mais dizer. Se o vestido não servir, por favor leve a Charlotte para ver o alfaiate. Ele tem estado à espera o dia todo", terá concluido a duquesa de Sussex.

Embora Kate tenha acabado por ceder, Harry terá encontrado Meghan a "soluçar no chão" quando chegou a casa. Percebeu que as emoções de todos estavam compreensivelmente ao rubro e que Kate não teria feito aquilo por mal. Posteriormente, foram partilhados diversos relatórios nos quais, numa outra versão, tinha sido Meghan a fazer Kate chorar.