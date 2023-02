Fotografia de meia rota de Carlos III torna-se viral

A situação pouco usual aconteceu na passada quarta-feira, dia 8 de fevereiro, quando o rei, que está prestes a ser coroado, visitou uma mesquita histórica em Brick Lane, Londres, acompanhado de Camilla, rainha consorte. Quando chegou a altura de tirar os sapatos, ficou visível que a meia de Carlos tinha um buraco visível no seu pé direito, bem visível.



Carlos vestia um casaco longo preto sobre uma camisa com gravata, enquanto Camilla vestia um elegante casaco de inverno, branco, e após entrar na mesquita um lenço na cabeça. O momento não passou despercebido aos fotógrafos que estavam no local, e as imagens têm corrido as redes sociais.

A fotografia da meia rota. Foto: Getty Images

A visita acontece exatamente três meses antes da cerimónia de coroação de Carlos, em Londres, na Abadia de Westminster. O Palácio de Buckingham anunciou no mês passado que a cerimónia de coroação será um evento de três dias, com início a 6 de maio e conclusão a 8 de maio. No primeiro dia tudo acontecerá na abadia, e no dia seguinte haverá um concerto no Castelo de Windsor, que será transmitido pela BBC. A 8, os membros do público serão convidados a participar no evento The Big Help Out, o que encorajará as pessoas a tentarem ser voluntárias e a juntarem-se ao trabalho que está a ser realizado para apoiar as suas comunidades locais", lê-se no comunicado do palácio.