As primeiras reações ao documentário polémico de Harry e Meghan

Saíram apenas três episódios do aguardado documentário sobre Harry e Meghan - no qual o príncipe refere o modo como a sua família descartou a perseguição racial que a sua mulher enfrentou por parte dos media como um ritual de passagem, entre outros temas - e as reações (ou falta delas) não tardaram a chegar.



A estreia da obra, a 8 de dezembro, coincidiu com um compromisso público de Carlos III e os jornalistas presentes não deixaram passar a oportunidade. Perante a questão: "Já assistiu ao documentário?", o monarca britânico respondeu com silêncio total, como se ninguém tivesse falado, possivelmente apanhado de surpresa.

Imagens do documentário 'Harry & Meghan' (2022) Foto: Netflix

Perante a emissão dos três episódios, o Palácio de Buckingham veio negar uma das afirmações feitas nos mesmos, referindo-se ao aviso, feito logo no início do primeiro episódio, de que a família real se recusou a comentar sobre o conteúdo da série. Segundo a revista Vanity Fair espanhola, uma fonte assegurou à imprensa britânica que nenhum membro da realeza foi contactado sobre o assunto, embora a Netflix, plataforma de streaming da série, insista que tal oportunidade lhes foi dada através das suas equipas de comunicação. Porta-vozes do palácio de Kensington, residência oficial de William e Kate, também afirmaram que apenas receberam um e-mail de uma empresa de produção externa, mas nenhum contacto da parte da Netflix ou da fundação dos duques de Sussex.

Mas mesmo que a família real se recuse a tecer comentários sobre a série, pelo menos por enquanto, este não é o caso do público em geral. Sabine Getty, membro da elite britânica, recorreu à sua conta de Instagram para expressar a sua indignação: "Harry diz-nos repetidamente que ele é realeza e que a sua mãe é a princesa Diana. OK. Ela também é a mãe de William. Mas ele não troca o nome dela por dinheiro, pois não?".

Sabine Getty, yeah from that getty family, is the royal commentator that I didn’t know I needed. pic.twitter.com/kWT14q8aQJ — Isa (@isaguor) December 8, 2022

Leia também Príncipe William, um retrato íntimo do futuro rei britânico Meghan Markle a Diana, uma vez que são pessoas totalmente diferentes e que não existe comparação possível. "Meghan só se preocupa consigo mesma, Diana preocupava-se com os outros".

As reações não ficam por aqui, e estão tão divididas como seria de esperar, como noticiou a agência Reuters. Uma jornalista do The Times disse que "se eu fosse a Netflix, quereria o meu dinheiro de volta. Porque não havia nada de bombástico ou novo na série. Foi filmada lindamente, mas foi repetitiva, choramingas e aborrecida". Outra jornalista, da revista Deadline Hollywood, escreveu: "três horas depois de ver a série e ainda nenhuma verdade dos cantos mais obscuros da Casa de Windsor foi revelada".

Por outro lado, houve quem a tenha descrito como uma bonita "história de amor" e de luta, na qual os espetadores puderam ver um lado mais genuíno e indefeso de Meghan Markle.