Sim, até as princesas usam mais do que uma vez a roupa que têm no armário

Não é novidade que, como a, de Espanha, ou a, usam e voltam a usar as mesmas peças em diferentes momentos. Contudo, nunca deixa de ser surpresa quando o vemos.E para o provar, na, naescolheu um vestido-casaco azul cobalto, midi, de assinatura, com o qual já tinha sido vista no, na Abadia de Westminster, em março do ano passado. Desta vez, porém, combinou a peça com uma carteira no mesmo tom e uns stilletos nude. Tal como em 2022, utilizou um chapéu azul, da Lock and Co., ainda que o modelo não fosse igual ao anterior.Quebrando o protocolo real - que diz que os membros da família real não podem usar unhas falsas ou cores fortes nas pontas dos dedos, uma vez que não são consideradas adequadas para eventos públicos -, a Princesa de Gales pintou as unhas de vermelho para a cerimónia.Kate esteve na cerimónia acompanhada pelo marido, o, e os seus três filhos, os p, todos eles vestidos em tons de azul, como a princesa de Gales.Esta foi a primeira vez que a família real britânica celebrou a Páscoa depois da morte da rainha Isabel II , que habitualmente organizava um almoço em sua casa, em Windsor, nesta data.