Escândalos reais. As histórias que superam as de Harry (e dos Windsor)

Carolina, Alberto e Stéphanie do Mónaco, em 2006. Foto: Getty Images

, mas, lamentamos dizê-lo, é proeza de pouca monta comparada com os feitos da princesa, da Noruega. Sabemos que Oslo não é Londres, mas a verdade é que a filha do rei Harold V, quarta na linha de sucessão ao trono,. Para tal decisão, muito terá contribuido o seu noivado com um autoproclamado xamã, Durek Verrett,, que, entre outras teses, defende, por exemplo, que o cancro é uma escolha do doente. Recorde-se queAinda na Escandinávia, a, decidiu que estava na altura de pôr a família a trabalhar. A partir de 1 de janeiro deste ano, os seus quatro netos, filhos do seu filho Joaquim, deixarão de ser príncipes, uma vez que os títulos serão "descontinuados". No entanto,A reação não se fez esperar. O príncipe declarou à imprensa ter sido apanhado de surpresa por este anúncio "muito triste". De acordo com o jornal britânico The Guardian, também a ex-mulher do príncipe, mãe dos seus filhos mais velhos ter-se-á mostrado chocada com a decisão da antiga sogra:. Enquanto isso, o herdeiro da coroa, o, e os seus quatro filhos manterão o título, embora só o primogénito, o, segundo na linha de sucessão do trono, venha a receber uma anuidade do Estado.Em Espanha,eis que a "prensa de corazon" desperta para a possibilidade de Filipe VI ter posto termo ao crescente idílio entre a mãe, a rainha Sofia, e Alfonso Diez, nada mais, nada menos do que o viúvo da duquesa de Alba, o mesmo homem sem pergaminhos, nem armaduras no hall de entrada,. De acordo com dois dos mais reputados cronistas das alcovasa cumplicidade entre Alfonso e Sofia era tal que Sua Majestade terá proclamado o fim do contacto com a mesma veemência com que, noutros tempos, a rainha-mãe descartava as candidatas a namorar com o jovem Felipe.. Houvesse uma versão tailandesa de The Crown e ela teria muito para contar sobre o rei Maha Vajiralongkorn, coroado oficialmente em 2019, dois anos após a morte do antecessor. Considerado um dosQuando este morreu, em 2015, mandou celebrar exéquias oficiais de acordo com o rito budista. Aos 70 anos de idade, Sua Majestade detém poderes próximos do absolutismo, mas os seus deveres não o impedem de exibir publicamente o seu gosto por tatuagens e crop tops., as notícias resumem-se agora aos avanços e recuos da saúde de Charlene , a consorte do príncipe Alberto. Parece que, em matéria de Grimaldis , teremos de aguardar pela próxima geração.