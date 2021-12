O momento cúmplice entre os filhos de Victoria Beckham que está a comover a internet

View this post on Instagram A post shared by Victoria Beckham (@victoriabeckham)

Victoria Beckham partilhou um vídeo na sua conta de Instagram que está a enternecer os fãs da ex-cantora e designer. Depois do retrato de família em frente da árvore iluminada, com David Beckham e os quatro filhos do casal - Romeo, Cruz, Brooklyn e Harper - Victoria Beckham partilha outro momento da festa de Natal. Desta vez, é um momento de cumplicidade entre dois dos seus filhos, a mais nova, Harper Seven, 10 anos, e o Brooklyn, que tem 22 e é modelo.Na segunda-feira, 27 de dezembro, a ex-Spice Girl publicou um vídeo dos irmãos a dançar na pista com uma banda a tocar ao fundo. De mãos dadas, Harper e Brooklyn mostraram cumplicidade e terminaram a dança com um abraço. A mãe, orgulhosa, escreveu: "Alguém adora dançar com o seu irmão mais velho. Amo-te", juntamente com duas fotografias de Harper e Brooklyn.