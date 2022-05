Vestidos de noiva pretos, a nova tendência de casamento para quebrar a tradição

Os casamentos estão recheados de tradições, da escolha dos acessórios, como o véu, que se está a tornar novamente tendência, à estrela principal: o vestido da noiva, normalmente em tons de branco, champanhe ou marfim.

Contudo, as regras existem para ser quebradas, pelo menos no que toca a convenções seculares, algo com que as noivas deste ano parecem concordar. Segundo o site da CNN Internacional, tem havido um aumento no interesse por vestidos de noiva pouco convencionais. Nos últimos 12 meses, as pesquisas por "vestido de noiva preto" acompanharam o ritmo do seu rival "vestido de noiva branco", de acordo com dados do Google Trends. Afinal, o preto evoca o glamour dos anos de ouro de Hollywood, ao mesmo tempo que traz uma boa dose de provocação.