Victoria Beckham não fala à nora? Fotografia publicada pela designer prova o contrário

"Feliz aniversário, @NicolaAnnePeltzBeckham, espero que tenhas um dia adorável", escreveu. A nora respondeu com um "muito obrigada" acompanhado de vários corações.

Não há redes sociais sem despiques, comentários negativos, suposições sobre a vida das. Sobretudo se a celebridade for, a designer, ex-Spice Girl e modelo, casada com David Beckham e mãe de Brooklyn, Romeo, Cruz e Harper. Nas redes sociais de ambos não é raro que partilhem piadas trocistas, partidas que fazem uns aos outros e uma cumplicidade evidente em família.Agora, e depois de vários meses sob suspeita que não teria uma boa relação com a nora, Victoria Beckham publica um vídeo no seuem que se revelam momentos de cumplicidade entre as duas.As suspeitas de que não se dariam bem relacionam-se com o casamento de Nicola e Brooklyn, que aconteceu em 2022, e que envolveram o vestido da noiva . Seria a marca de Victoria Beckham a confeccioná-lo, mas supostamente não foi terminado a tempo e a modelo usou Valentino, e o noivo usou Dior. Questionada recentemente pelopela suposta tensão com a sogra, Peltz disse que "nenhuma família é perfeita", dissipando os rumores. Em agosto de 2022, o casal deu uma entrevista conjunta à Variety em que Nicola retificava a questão com o vestido. "Eu ia e queria mesmo vesti-lo e, depois, alguns meses depois, ela [Victoria] percebeu que o seu atelier não o podia fazer, por isso tive de escolher outro vestido", disse a modelo. "Ela não disse que eu não o podia usar; eu não disse que não o queria usar", esclareceu. "Foi aí que ele começou", disse, referindo-se aos rumores de uma relação complicada.