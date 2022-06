Chiara Ferragni vende mansão em Los Angeles por quase 3 milhões de dólares

Chiara Ferragni, influencer e criativa italiana, pôs a sua casa de Los Angeles à venda, a mesma onde vivia com o marido, o cantorFederico Leonardo Lucia, conhecido por Fedez, e os filhos, Leo, de 4, e Vittoria, de 1 ano. O valor? 2,699 milhões de dólares, aproximadamente 2 milhões e 580 mil euros. E embora o motivo que levou a tal decisão seja desconhecido, pensa-se que a famíia se vá mudar para Milão, visto que possuem lá casa.

Construída em 1918, a mansão norte-americana encontra-se numa zona privilegiada, em Spaulding Square, um bairro da década 20 bastante popular entre as estrelas de cinema mudo e os realizadores da época. Com quatro quartos, três casas-de-banho, uma grande cozinha e sala de estar, é o local ideal para estrelas em ascensão ou pequenas famílias.

A propriedade foi comprada por Ferragni em 2017, mas foi a sua amiga, Michela Gombacci, que se "apropriou" da renovação do interior: decoração moderna, tonalidades claras, papel de parede com motivos tropicais, chão de madeira de carvalho, closet amplo, adega, estacionamento para dois automóveis. O que se pode querer mais? Já sabendo que iria mudar de casa, a designer realizou inclusive uma tradicional venda de garagem com peças da sua própria marca. Imagine-se.