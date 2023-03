Victoria Beckham publica rara fotografia com toda a família antes do seu desfile

A família Beckham é um sucesso mediático por razões distintas: primeiro, como não adorar uma boa história de amor? Victoria e David, a ex-Spice Girl e designer de moda e o futebolista, mantêm um casamento com mais de 20 anos e parecem cada vez mais cúmplices. Pelo menos, assim o mostram as suas redes socias: são inúmeras as partidas que fazem um ao outro, e que depois partilham nos respetivos perfis.



Depois, os filhos do casal, Brooklyn, Romeo, Cruz e Harper, estão cada vez mais crescido e juntam-se à cumplicidade dos pais. No momento em que Victoria apresenta a sua coleção durante a semana de moda de Paris, publica também uma fotografia da família reunida, à qual se junta Nicola Peltz, sua nora, recém-casada com Brooklyn (o que aliás dissipa os rumores de que não se dariam bem).



fotografia mostra a família toda junta - excepto Cruz -, muito elegantes, com fatos em tons escuros como o preto e o azul.