Eve Jobs, a filha de Steve Jobs que saltou do hipismo para as passerelles

Eve Jobs, filha de um dos empresários mais revolucionadores na área da informática de sempre, manteve-se longe das luzes da ribalta nos últimos tempos. Em adolescente, optou por se concentrar nos estudos superiores, na Universidade de Stadnford, EUA, seguindo os passos da mãe e do irmão mais velho, que também estudou oncologia.

Agora com 23 anos, a filha mais nova do cofundador da Apple e de Laurene Powell está a dar que falar pelas melhores razões possíveis. A meio da Semana da Moda de Paris, anunciou através do Instagram que tinha assinado contrato com uma das agências de modelo mais prestigiadas de Nova Iorque, a DNA Models, a mesma que gere Kaia Gerber, filha de Cindy Crawford, Leni Klum, filha de Heidi Klum, e Lourdes Leon, filha de Madonna.





O seu percurso em frente às câmaras pode ser relativamente novo, mas o sucesso foi quase imediato. No final de 2020, o mundo descobria o seu rosto através da campanha de Natal da Glossier, com Sydney Sweeney (atriz de Euphoria) e Naomi Smalls, e em setembro de 2021 estreava-se na passerelle da marca Coperni, na Semana da Moda de Paris, ao lado de nomes como Gigi Hadid e Paloma Elsesser. Ora, nada disto é invulgar. A sua beleza natural, cabelo cor de mel e 1,75 metros de altura comprovam-no.

Eve Jobs no desfile da Coperni primavera/verão 2022 na Semana da Moda de Paris, setembro de 2021 Foto: Getty Images

A presença que marca nos eventos dos designers de renome também não passa despercebida. Há uns dias, ainda na cidade parisience, encontrava-se entre os convidados do desfile de Louis Vuitton, no Museu de Orsay. Antes de mergulhar no universo do "corte e costura", a jovem californina aspirava seguir hipismo como carreira profissional, tendo arrecadado diversos prémios em competições como o Grand Pris Classic e o Longines Master of Paris. A sua conta do Instagram está recheada das suas paixões: hipismo, moda e os amigos.

Eve Jobs no desfile de Louis Vuitton na Semana da Moda de Paris, março de 2022 Foto: Getty Images

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Eve Jobs (@evejobs)

Eve tem dois irmãos mais velhos – Erin, de 26 anos, e Reed, de 30 anos – e uma meia irmã, Lisa, de 43 anos, fruto da relação de Steve com Chrisann Brennan. Embora o pai tenha deixado uma fortuna considerável depois da sua morte, não está previso que nenhum dos filhos a herde, afirmou Powell ao jornal The New York Times, em 2013.