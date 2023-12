Junte-se ao nosso canal de WhatsApp e aceda diretamente aos temas Máxima do momento.

O truque fácil para desinchar dos excessos do Natal

As pernas pesadas ou a barriga inchada podem indicar retenção de líquidos. Izabel de Paula, body shaper, ensina a fazer uma massagem drenante com utensílios que podemos encontrar na cozinha. Veja como no vídeo.