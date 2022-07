Beleza. Este é o maior erro cometido ao secar o cabelo

É um dos passos da rotina de beleza mais comuns a todas as mulheres, e nalguns casos saltá-lo não é sequer negociável. Secar ou não secar o cabelo? E como fazê-lo sem tirar a forma natural do cabelo, e sem o danificar? De acordo com um especialista, o cabeleireiro Michael Van Clarke, uma secagem descuidada pode ser fatal para a saúde capilar e para o aspeto do cabelo. Em entrevista à Glamour, Van Clarke revela que a sua experiência em salão lhe diz que a secagem descuidada é a principal culpada dos cabelos secos e danificados.

De acordo com o cabeleireiro nunca se deve secar o cabelo com potência de aquecimento muito alta, muito perto do cabelo, nem durante muito tempo. "O bocal [do secador] concentra muito calor no cabelo que já está potencialmente muito danificado, especialmente se estiver descolorado ou pintado."