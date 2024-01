Museu do Oriente tem workshops de feng shui, ioga e meditação

O feng shui é a antiga arte chinesa de organizar objetos e espaços como forma de alcançar harmonia e equilíbrio de forma a trazer paz e prosperidade. Com isso em mente, o Museu do Oriente criou um curso, intitulado Feng Shui – Continuação da Prática, que se vai desenvolver em três sessões, nos dias 17, 24 e 31 de janeiro, com a participação máxima de 10 pessoas e com um horário entre as 14h30 às 17h30.

Para os curiosos, no dia 27 de janeiro o museu abre as portas para três oficinas, todas elas focadas no mindfulness. A primeira é a Visita em Meditação, que ocorrerá entre as as 10h e as 11h30, com um valor de €20, um mínimo de idade de 16 anos e de 10 participantes, com um máximo de 15. Esta visita tem como fundamento os princípios da "Slow Art", ou seja, encoraja as pessoas a olharem para a arte um pouco mais de tempo, em silêncio, na esperança de não só vermos mais, mas também de conhecermos as obras em maior pormenor.

A segunda oficina em acontecimento no dia é a de Yoga Nidra, onde os participantes terão a oportunidade de definir a intenção e os objetivos para o Ano Novo. Com um custo de €7 e inscrições até ao dia 22 de janeiro, o museu delineio um mínimo de 16 anos de idade e de 10 participantes, com um máximo de 15 pessoas. O horário é das 16h30 até às 18h30. Por fim, acontecerá a oficina Poder Terapêutico do Som, que focará nas mantras e nas vibrações, como forma de fornecer um espaço de relaxamento, criatividade e de um equilíbrio harmonioso. Tem um mínimo de 6 participantes e um máximo de 25; apresenta o valor de €40; a idade indicativa é a de 16 anos e o horário é das 14h às 18h.