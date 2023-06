Estes são os dias em que deve evitar pesar-se (e porquê)

Nem todas as pessoas têm uma boa relação com a balança, este instrumento de avaliação usado regularmente por profissionais de saúde e de nutrição para medir o peso dos seus pacientes. Isto porque o número nela apresentada pode suscitar ou agravar problemas de saúde existentes, a nível físico e ou mental, ou simplesmente deixar-nos desconfortáveis. E está tudo bem. Afinal, esta não é a única forma de acompanhar uma evolução física.

Contudo, quem optar por utilizá-la para esse efeito, existem certas regras que devem ser seguidas, de modo a conseguir informação o mais fiável possível. O primeiro passo é compreender que "o número na balança diz-nos o peso total da constituição do corpo, ou seja, da água, da gordura, da massa muscular, da massa óssea, dos tecidos e dos órgãos", explica Magda Roma, nutricionista na Clínica Lisbon Plastic Surgery, à Máxima.

"Este é sempre uma referência mediante a pessoa que temos à nossa frente. Se estivermos a falar de uma pessoa com obesidade de grau 1, grau 2 ou mórbida, o peso é uma referência que tenho em conta, mas se estivermos a falar de uma pessoa com IMC (índice de massa corporal) abaixo de 30 (um IMC superior a 25 está relacionado a excesso de peso) e que precise perder gordura corporal ou aumentar a massa muscular, embora mantenha o peso como referência, tenho mais em consideração a percentagem de massa muscular e a de massa gorda do que unicamente os quilos."

Magda Roma, nutricionista da Clínica Lisbon Plastic Surgery. Foto: D.R

O segundo passo, de igual importância, é perceber que o nosso peso varia ao longo do dia e da semana, consoante diversas circunstâncias. Tal pode ser causado pela retenção de líquidos, que por sua vez pode vir da falta de ingestão de água, do consumo de comidas muito salgadas ou álcool, de longas viagens de carro ou de avião, obstipação ou ainda devido ao ciclo menstrual.



"Sendo mulher (ou uma pessoa com um útero) em período fértil, o valor flutua vários dias num mês, seja no momento pré-menstrual, seja na ovulação", clarifica a especialista, o que pode ser confuso se subirmos à balança todos os dias. Além disso, "se a pessoa tiver comportamentos de risco, com elevada quantidade de ingestão de gordura e açúcar, mais tarde ou mais cedo isto irá refletir-se em inflamação corporal e aumento de tecido adiposo; e se estiver a realizar treinos de hipertrofia muscular, os quilos podem flutuar pelo aumento de massa muscular."

Estudos sugerem que as pessoas que se pesam todos os dias têm mais probabilidades de emagrecer e de manter a estatura desejada do que as que não o fazem tão regularmente. Mas fazê-lo também se pode tornar numa fixação com efeitos negativos "Precisamos ter em atenção que o peso para muitas pessoas cria momentos de tensão e ansiedade. Por vezes temos uma oscilação pelos motivos acima mencionados e se essa oscilação não for na direção que desejamos podemos sentir-nos frustrados. Nesse sentido, aconselho a pesar-se uma vez por mês", sempre na mesma altura do dia, preferencialmente de manhã ao acordar, e com as necessidades fisiológicas realizadas.

Se estiver em período fértil, "recomendo pesar-se sempre no mesmo dia do mês que irá coincidir com a mesma fase do ciclo menstrual para ter valores mais exatos." No sentido oposto, os especialistas aconselham assim evitar a balança após exercícios intensivos, viagens de avião, consumo alto de sódio ou no período pré-menstrual.



Alternativas de avalição

O número que esta indica nem sempre se traduz realisticamente na boa ou má saúde de uma pessoa. Magda Roma explica que ao perdermos um quilo de gordura, por exemplo, iremos perder muito volume e não necessariamente muitos quilos, e que por isso aconselha os seus pacientes a medirem a sua evolução com uma peça de roupa que lhes está apertada, e irem verificando se está mais folgada. Outra forma é recorrer a fotografias do antes e depois: "Podem dar-nos indicações do volume e da forma do nosso corpo a ficar mais harmonioso no sentido que desejamos. Então as fotografias podem ser uma boa solução, e também a medição de perímetros. Facilmente estas formas todos nós conseguimos realizar nas nossas casas mesmo sem balança."