Desafio da Prancha. Um mês a fazer este exercício todos os dias garante uma barriga lisa?

prancha é um excelente exercicio para quem procura a tal barriga lisa, mas é preciso que seja feita de forma estruturada. Não basta comecar a fazer pranchas todos os dias e esperar ter resultados extraordinários ao fim de um mês. É preciso ter em conta outros fatores como uma alimentação adequada, uma boa hidratação e descanso adequado. Além disso, é importante ter um acompanhamento adequado de um profissional para utilizar uma metodologia adequada a cada pessoa."



Executar este desafio sem nunca ter treinado na vida pode tornar-se complicado, mas existem algumas sugestões que podem ser utilizadas para tornar esse processo inicial mais seguro. Fernando de Sousa Figueiredo aconselha: "Começar por fazer sempre um bom aquecimento, de forma a garantir que os músculos e o resto do corpo fiquem preparados para o treino. Inicialmente, fazer séries curtas, e utilizar progressões de treino. Não é preciso estabelecer um limite de tempo para se manter na posição de prancha. Fazer apenas o que se consegue fazer, e naturalmente esse tempo vai aumentando. Começar com treinos curtos - 10 minutos são suficientes para que quem não tenha experiência comece a sentir os beneficios. Esse tempo vai aumentando gradualmente e, facilmente, no final dos 30 dias, podem chegar aos 30 minutos."



O personal trainer acrescenta ainda que devem "começar com os joelhos no chão para garantir que a intensidade do exercício não é demasiada numa fase inicial. A progressão poderá surgir quando a pessoa já se sentir confortável, e aí basta tirar os joelhos do chão e ficar o tempo máximo que conseguir. Mais uma vez, fazer apenas aquilo que se consegue e descansar as vezes que forem precisas. Não havendo a possibilidade de ter um espelho ao lado para auto-correção da postura, uma boa solução é utilizar a câmara do telemóvel. Enquanto estiver a descansar para a próxima série, verificar se há um alinhamento entre ombro, cintura, joelho e tornozelo (no caso da prancha ser feita com os joelhos em suspensão). As pranchas laterais também são uma ótima opção para introduzir na rotina de treino e os cuidados são os mesmos."

Nas redes sociais, oestá a ser um sucesso. Acom o mesmo nome () já conta com. O desafio foipela treinadora norte-americana, fundadora do AKT inMotion Studio , em Nova Iorque. Basicamente, consiste emquase todos os dias (com um dia de descanso por semana), aumentando gradualmente a duração da postura de manutenção.Como resultado, o desafio prometeem apenas quatro semanas. A versão do exercício mais recomendada propõe que se comece come chegar ao 30º dia com uma. Mas será que o exercício traz de facto esses resultados tão rapidamente?São vários osque alertam para os, isto porque os músculos superficiais do estômago que dão a aparência das tão ambicionadas "barras de chocolate" dificilmente são usados na prancha. Para além disso, a repetição do exercício pode eventualmente levar a uma ligeira diminuição da circunferência da cintura graças à tonificação do músculo transverso, masQuanto à, o exercício também pode ser, tendo em conta que o revestimento é isométrico, ou seja, mantemos uma contração, em vez de repetir várias. E isso não será suficiente para proporcionar esforço cardiovascular e a perda de massa gorda.De acordo com personal trainer , trata-se de: "aFalámos também com a Joana Jacinto , que referiu que ". Os exercícios na zona abdominal são importantes, reforçam essa zona, mas ter uma barriga lisa, tem mais a ver (70% a 80%) com a alimentação. Quando falamos em, falamos de uma, e isso tem a ver com umque faça com que a pessoa tenha um percentual de gordura controlado. Quem tem uma boa alimentação, uma boa rotina de exercício físico, verá o seu músculo abdominal aumentar de tamanho, daí que se não perdermos a gordura subcutânea que está em cima desse músculo, a barriga vem mais para a frente em vez de "recolher" para dar esse efeito de lisa. Inversamente àquilo que é suposto,e não perdermos a gordura que está em cima. Barriga lisa éque estimule um bom trânsito intestinal, boa ingestão de água. Portanto, tem sempre que serAssim sendo, a conclusão que podemos retirar é a de que oé um. Para observar resultados visíveis na barriga, é recomendáveleste desafio, que irão eliminar calorias e gorduras. Fazerpara desenvolver músculos eentre 7 mil e 10 mil passos por dia são opções.