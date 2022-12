Quantos copos de vinho equivalem a uma fatia de bolo? Esta e outras comparações à beira do Natal

Dezembro tende a ser naturalmente um mês de excessos, devido ao Natal e à passagem de ano. Excessos estes que ocorrem tanto ao nível dos tradicionais doces festivos, como ao nível do álcool, algo que a maioria dos indivíduos desconhece. Isto porque algumas bebidas alcoólicas não necessitam de incluir na embalagem a sua informação nutricional em termos de calorias, como acontece com os alimentos - o que nos deixa sem saber quantas estamos a ingerir.



Em Portugal, 63,1% dos homens e 52% das mulheres têm peso a mais, sendo que da média de 57,5%, 20,8% sofre de obesidade, segundo o Relatório da Obesidade da Região Europeia da OMS de 2022, avançou a imprensa nacional. O álcool tem inúmeros malefícios para o organismo: as suas calorias são vazias, ou seja, estão isentas de nutrientes, e está associado a várias condições graves de saúde, como a diabetes ou cirrose no fígado. Uma grama de etanol tem 7 calorias, mas as bebidas que ingerimos têm por norma mais, principalmente se juntarmos refrigerantes à receita.



copo de vinho tinto (150 ml) tem cerca de 100 calorias, o que faz com que três copos correspondam aproximadamente a uma fatia de bolo. Um cheeseburger do McDonalds, uma das sandes de hambúrguer com menos ingredientes, tem 304 calorias. A maioria das pessoas fica surpreendida quando descobre esta informação, porque está habituada ao conceito de que um copo de vinho à refeição é saudável, quando este lhe acrescenta em média 200 kcal, explicou à Máxima Joana Jacinto, nutricionista. "Também acham que é menos calórico do que a cerveja, o que é um erro crasso", uma vez que uma garrafa de cerveja de 200 ml tem cerca de 90 calorias.



Oitenta gramas de batatas fritas da mesma cadeia alimentar referida acima têm 230 calorias, enquanto 100 gramas de batatas fritas de pacote, daquelas do supermercado, vão às 530. Um copo de sidra de 100 ml é das bebidas com menos valor calórico, apenas 50 kcal, ao contrário de um whisky com cola, que chega às 325. Já 200ml de sangria, um favorito das festas, tem 150 calorias. Uma fatia de pizza ronda, no mínimo, às 180 calorias.