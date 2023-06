Afinal, o sal faz bem ou mal à saúde?

Todos os dias cerca de 100 portugueses são diagnosticados com doenças cérebro-cardiovasculares, um número avançado pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS) que pode chocar quem não tem noção desta realidade. A verdade é que o consumo de sal é um dos comportamentos alimentares inadequados que mais contribuem para estes dados, como indica o mesmo site.

São vários os problemas de saúde que o consumo excessivo deste mineral pode trazer para a nossa vida, um dos mais comuns é a hipertensão, pois "o excesso de sódio acaba por aumentar a quantidade de água presente em circulação nos vasos sanguíneos" começa por esclarecer à Máxima a nutricionista Joana Jacinto. "Um maior volume de líquido aumenta a pressão e a velocidade a que o sangue corre, resultando numa sobrecarga para o coração", afirma. Para além disso, referiu ainda outros problemas associados, como doenças cardiovasculares, acidentes vasculares cerebrais (AVC), osteoporose, demência e até o cancro de estômago, "pensa-se que o consumo excessivo de sal e/ou de alimentos conservados com o uso do mesmo, aumente o risco de desenvolver cancro de estômago."

No entanto, a ingestão de pouco sal também pode trazer consequências menos favoráveis, isto porque "o sódio é essencial para todos os processos de contratação muscular, nos quais também se inclui o coração, essencial em todos os processos de passagem de impulsos nervosos bem como na regulação do volume sanguíneo. Também é essencial no transporte de nutrientes no intestino delgado e nos rins", assegurou Joana Jacinto.

A dose diária recomendada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) é de cinco gramas por dia, o que equivale a uma colher de chá. A medida certa para conseguir ingerir este mineral sem sair prejudicada. Segundo dados do Inquérito Alimentar Nacional realizado em 2017, cada cidadão consome, em média, três gramas de sal em excesso por dia.