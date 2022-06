Basta 1 minuto para reduzir a ansiedade? Esta técnica garante que sim

A ansiedade traz consigo a incapacidade de reflexão sobre o que nos rodeia, principalmente quando a tendência é fecharmo-nos "dentro da bolha", onde estamos protegidos do mundo exterior. Contudo, a boa notícia este é um estado que pode ser controlado, não apenas com terapia, por exemplo, mas também diariamente, e em casa. Num dia repleto de contratempos, é preciso aprender a digerir os mesmos sem desesperar, embora nem sempre seja fácil. O stress desnecessário leva ao aumento dos níveis de cortisol que, consequentemente, colocam o corpo em modo de alerta (é o chamado cortisol tóxico). E mesmo que os níveis estabilizem ao longo do dia, o nervosismo e a ansiedade mantêm-se.

Como resolver? Com exercícios de grounding, essenciais para estabilizar a mente e o corpo, conforme explica Owen O’Kane, psicoterapeuta e autor de How To Be Your Own Therapist (Como ser o seu próprio terapeuta, tradução livre). De acordo com o especialista, um minuto de auto-terapia diária configura uma técnica que pode ajudar a restaurar uma sensação de equilíbrio, melhorando significativamente a qualidade de vida.

O stress desnecessário leva ao aumento dos níveis de cortisol que, consequentemente, colocam o corpo em modo de alerta. Foto: Pexels

Comece por se sentar confortavelmente com os olhos fechados, e viaje para um lugar que lhe traga felicidade. Imaginar o mesmo local todos os dias é importante para potenciar uma sensação de familiaridade e segurança. Respire fundo e desfrute da tranquilidade de onde a sua mente a levou.

De seguida escolha uma palavra para dizer em voz alta sempre que realizar o exercício. Assim, está a ajudar a mente a identificar o lugar seguro na sua imaginação, reforçando um estado de espírito mais calmo. Por fim, o exercício termina com uma técnica intitulada de estimulação bilateral. Batendo levemente em cada perna, da esquerda para a direita durante 20 segundos, envia uma mensagem ao cérebro de que já não precisa de estar em "modo de ameaça". Quando sentir o corpo totalmente relaxado, abra os olhos e estará pronto para enfrentar tudo o que o dia lhe trouxer. O médico britânico aconselha uma prática regular, e afirma que o exercício de grounding requer prática e persistência.