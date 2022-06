Massajar os pulsos ajuda a adormecer? Um especialista afirma que sim

Sammy Margo, fisioterapêuta inglês, desvenda um dos mais recentes truques para adormecer, numa entrevista à Glamour inglesa. Trata-se de uma técnica usada na acupressão, oriunda da medicina chinesa que é usada para tratar a insónia, entre outros problemas de saúde: massajar um ponto específico nos pulsos, durante 2 ou 3 minutos, até cair no sono."A acupressão é uma prática da medicina tradicional chinesa que se baseia na ideia de que um bloqueio ou perturbação no fluxo da energia vital do corpo pode causar problemas de saúde", afirma. "É semelhante à acupuntura, mas sem nunca ultrapassar a superfície da pele", explica. É uma técnica derivada da acunpuntura, mas sem agulhas, que consiste em usar pressão e movimentos circulares para um propósito. Neste caso, relaxar e adormecer. "