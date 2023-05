Afinal, com que frequência devemos deitar fora cuecas?

As regras de higiene ditam que devemos lavar a roupa interior, nomeadamente as cuecas, após cada utilização, mas sabe com que frequência as deve substituir? As opiniões dividem-se.

"Desde que lave e desinfete as suas cuecas (a cada utilização), e que elas estejam funcionais, sem buracos e não estejam sujas, pode ficar com elas", afirma Philip M. Tierno, professor de microbiologia e patologia na Faculdade de Medicina da Universidade de Nova Iorque, ao site Refinery29, acrescentando que não existem razões para as deitar fora após um específico período de tempo, a não ser que estejam notavelmente gastas, com o elástico estragado ou que causem irritação cutânea.

Ainda assim, Shirin Lakhani, especialista em saúde íntima, explica que, graças ao contacto das cuecas com as zonas íntimas do corpo durante longos períodos de tempo, estas absorvem a pele morta dessas áreas bem como bactérias - saudáveis e nocivas - capazes de criar infeções. A isto, investigações descobriram que nem a lavagem da roupa na máquina a deixa totalmente livre de bactérias como a E.coli, presente nos intestinos das pessoas e animais de sangue quente. "Embora a maioria das bactérias não lhe faça mal, há algumas que, com o tempo, podem resultar em doenças como infecções do trato urinário, irritação e corrimento", alerta a médica em entrevista ao Independent, sugerindo a substituição das cuecas pelo menos uma vez por ano. Há quem aconselhe também a regra das cinquentas lavagens que, como o nome indica, refere-se ao número de vezes total que devemos lavar as cuecas antes de as deitar fora.

Por outro lado, o professor defende que, mesmo havendo cerca de um décimo de grama de matéria fecal num par típico de roupa interior, a maioria dos micróbios é erradicado com uma lavagem adequada. "As máquinas de lavar podem não matar todos os organismos, mas existe outro fenómeno, o efeito do inóculo, que diz que é necessária uma determinada quantidade de organismos para causar uma infeção", afirma.

Por fim, os especialistas aconselham a lavagem da roupa interior com água quente (seguindo as indicações na etiqueta) e a desinfeção da máquina de lavar com uma sessão de lixívia mensalmente, de modo a não acumular bactérias extra.