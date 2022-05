Lavar a pele com água fria. O hábito de beleza que deve adotar (e porquê)

A preservação do nosso ecossistema é uma necessidade cada vez mais presente na vida de todos, inclusive na rotina de beleza diária. A escolha acertada dos produtos que colocamos na nossa pele, de espumas a águas micelares, e respetivas fórmulas e ingredientes, é de extrema importância, sim, mas não é tudo. A temperatura da água que utilizamos na limpeza do rosto é igualmente essencial.

A lavagem com água fria tem inúmeros benefícios para a pele, especialmente para peles secas ou com tendência a acne. Favorece o aumento do fluxo sanguíneo, segundo investigações relatadas pelo site norte-americano Healthline. A exposição ao frio faz com que o fluxo sanguíneo viaje para a área exposta, o que proporciona à pele uma melhor proteção e um brilho com um aspeto mais saudável. Em contrapartida, a água quente provoca uma maior dilatação dos vasos sanguíneos, o que resulta numa aparência mais avermelhada da pele, ao mesmo tempo que retira os óleos naturais da mesma, provocando secura.

Resumindo, além de esta técnica de beleza promover a sustentabilidade, uma vez que a água a temperaturas mais baixas reduz as emissões de carbono, ao mesmo tempo também permite poupar dinheiro e é amiga do microbioma humano.