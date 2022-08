Soutien. Uma peça de roupa interior que, tal como o resto da roupa, evoluiu com o passar do tempo, acompanhando as necessidades das mulheres (e de todas as pessoas que o usam) de século em século. E embora se trate de um tema abertamente discutido - sobretudo sobre a questão de usar ou não usar - continua a haver uma outra questão pertinente: com que frequência devemos lavar o soutien?

Num inquérito de 2015, 35% de mulheres britânicas admitiram que apenas lavavam o soutien depois de o usarem cinco vezes, enquanto 11% disseram que lavavam depois de um dia de uso. A resposta certa irá sempre depender de alguns fatores, explicou Lois Sicciliano, especialista de lingerie, à Glamour inglesa, mas, no geral, deve ser lavado a cada dois ou três usos. Note que não se deve abusar nas lavagens, a fim de não danificar a elasticidade da peça, essencial para um bom suporte do peito. Contudo, se for um soutien de desporto com o qual transpirámos ou se se tratar de um dia particularmente quente, deve ir para o cesto da roupa suja logo após ser usado nessa vez.

Na hora de lavar, existem duas opções: à mão ou na máquina. Se optarmos pela primeira, é aconselhável encher um alguidar com água fria e bastam algumas gotas de um detergente suave. Com o fecho apertado, submergir a peça na água durante dez minutos, antes de se esfregar com cuidado a zona das axilas e a faixa das costas. No fim, é só passar por água limpa e deixar secar.

Para quem não tiver disponibilidade ou paciência para este processo, deve certificar-se que escolhe um modo de lavagem delicado, à mínima temperatura possível e sem centrifugação.