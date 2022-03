Com que frequência devemos lavar as toalhas de banho?

Depois de chegarmos à conclusão sobre a regularidade com que, é a vez de perceber quantas vezes por semana devemos lavar a toalha de banho.

No caso de uso diário, Stéphane Gayet, infecciologista e higienista, recomenda a lavagem uma vez por semana, ou uma vez a cada duas semanas, no máximo - diz à Madame Figaro. E por uma boa razão, "quando tomamos banho, nunca eliminamos completamente a sujidade presente na pele, como as bactérias naturais, sebo ou até pele morta, e elas acabam nas toalhas de banho", especifica a médica.



Para ter certeza que elimina as bactérias das toalhas, a especialista recomenda um ciclo de lavagem a 60 graus. "A maioria sai por diluição com a água da máquina, ou porque os micro-organismos são mortos", explica Stéphane Gayet. Por outro lado, a ação fungicida (que visa matar fungos) só é efetiva a partir de 90 graus. No entanto, cada lavagem deve ser adaptada a cada peça, explica a especialista: "algumas pessoas segregam mais sebo do que outras, o mesmo para a transpiração." Outro conselho? Deixar que as toalhas sequem bem, porque a humidade absorve mais bactérias. É possível que estejamos a lavar as toalhas com demasiada frequência? Dificilmente, de acordo com a especialista.