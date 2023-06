A mansão ecológica de Gwyneth Paltrow que demorou sete anos a ser concluída

A mansão amiga do ambiente de Gwyneth Paltrow apresenta-se finalmente concluída apósNa altura, em 2016, a atriz e fundadora da Goop, marca de lifestyle, optou por comprar uma propriedade em Montecito, no estado da Califórnia, pelo quantia de 4,9 milhões de dólares, apenas para a mandarde seguida, pois só assim conseguiria construir a sua casa de sonho.E assim foi. Em entrevista à Architectural Digest, publicação especializada em design de interiores e arquitetura, a empresária chegou a comparar a residência original com aquela que vemos em Gray Gardens, um documentário sobre a vida de uma mãe e filha numa mansão em East Hampton pouco estimada. "Viviam ali enxames de insetos e animais selvagens. No entanto, isso não me impediu de me apaixonar pela propriedade e pela sua vista", disse.Depois de quase dez anos e algumas- devido à compra de duas habitações adjacentes por parte da atriz e consequente construção nas mesmas, segundo o Daily Mail - testemunhamos o lar de Gwyneth Paltrow e do seu marido, Brad Falchuk, em todo o seu esplendor. O exterior, que ainda não tinho sido revelado, conta agora com, umae mais espaços verdes ().Note que a guru de lifestyle já tinha aberto portas à Architectural Digest em fevereiro de 2022. "O poder de uma casa reside nas subtilezas do espaço e da iluminação", explicou. "Dedicámos muito tempo a pensar na forma como vivemos em família, como vivemos realmente, na nossa própria perceção de conforto. Concentrámo-nos na nossa experiência, nas nossas emoções". Imaginava um ", um espaço com tetos altos, inundado de luz, um lugar que é ao mesmo tempo generoso e prático", descreveu Paltrow. O resultado foi uma fusão de simplicidade, elementos clássicos e apontamentos contemporâneos. Em termos de sustentabilidade, conta ainda com umAlém de Paltrow, Montecito é conhecido por ser o lar de diversas figuras públicas, como Meghan e Harry,