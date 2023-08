O que tem Gwyneth Paltrow no seu frigorífico?

Como será o interior do frigorífico de Gwyneth Paltrow? Surpreendentemente normal, poderiam pensar algumas pessoas, mas será mesmo assim? É que a atriz e fundadora da Goop, marca de lifestyle, é conhecida pelos seus pontos de vista fora da caixa, sendo que nos últimos meses foi bastante criticada nas redes sociais após partilhar a sua dieta alimentar. Mas regressando à tour do eletrodoméstico.

No vídeo em questão, publicado no Instagram da Goop, Gwyneth Paltrow mostra-se com roupa de verão confortável, e começa por confessar que tinha limpado o frigorífico e arrumado o seu conteúdo, mas que aquele era "realmente o tipo de coisas" que costuma comer em casa.

Mostra em primeiro lugar a variedade de leites que tem, com diferentes percentagens de gordura, incluindo "leite normal e leite de amêndoa", passando de seguida para a prateleira mais alta, onde guarda as suas bebidas de eleição: chá fresco, água de coco para o filho Moses, de 17 anos, e o vinho orgânico lançado por Cameron Diaz, Avaline. Há também latas de kombucha, pequenas taças com fruta, azeitonas, água com gás, manteiga e outros molhos. Como o comum mortal, a guru de bem-estar come ainda sobras de refeições passadas, como frango, hambúrgueres vegetarianos e algo semelhante a frittata de zuckini.



Paltrow também segue as últimas tendências no que toca a skincare: mantém alguns produtos de rosto no frigorífico de modo a que permaneçam frescos ao toque. Refrigerar as máscaras dos olhos é "fundamental", pois dá uma sensação de frescura e ajuda a remover o inchaço, afirma. "Esta é uma coisa nova que comecei a fazer… ter o hidratante no frigorífico", partilhou, além do seu gua sha, que guarda entre as latas de vinho, e o seu sérum de péptideos.

Recorde-se que a atriz foi alvo de críticas nas redes sociais, em março, após revelar que ficava em jejum intermitente das 19h às 12h do dia seguinte, que de manhã costumava beber um café ou um sumo de aipo com limão e que baseava as suas refeições maiores ora em sopa ora em receitas paleo. Posteriormente, defendeu-se ao afirmar que estava a lidar com problemas crónicos e com sintomas de Covid-19 a longo prazo, e que o objetivo da sua dieta era acalmar a inflamação no organismo, segundo o The Independent.