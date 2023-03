Gwyneth Paltrow absolvida em tribunal. Eis o que disse ao homem que a acusava, no final

Gwyneth Paltrow foi declarada inocente no caso que a apontava como responsável de um acidente de esqui ocorrido em 2016 nos Estados Unidos, no qual supostamente teria colidido de forma violenta com Terry Sanderson, optometrista, e lhe ter causado diversos ferimentos. Ao longo de oito dias foram ouvidos os depoimentos de ambos os lados e de outros indivíduos de interesse: tanto a atriz como o homem afirmavam ter sido a vítima.



Uma vez absolvida, a fundadora do website de saúde e bem-estar Goop não se mostrou perturbada. Enquanto se dirigia para fora do tribunal, parou alguns segundos ao lado do homem de 76 anos e, com uma expressão neutra no rosto, terá dito "desejo-lhe as maiores felicidades", ao que o mesmo lhe terá respondido "obrigada, querida", noticiou a imprensa internacional.

Gwyneth Paltrow e Terry Sanderson no tribunal de City Park, 30 de maço de 2023. Foto: Reuters

"Senti que a aceitação de uma declaração falsa comprometia a minha integridade. Estou satisfeita com o veredito", afirmou Paltrow num comunicado partilhado pelos seus advogados. O caso em questão colocou a guru de bem-estar no foco dos media, não só pela história em si, mas também pelos looks que escolheu levar a tribunal, além dos diversos memes que foram criados nas redes sociais.

this entire Gwyneth Paltrow ski trial was written by Mike White pic.twitter.com/awkZyM5b1i — T (@trinawatters) March 25, 2023



Apareceu impecável em todos os depoimentos, com peças de roupa de alta qualidade, chegando até a ser comparada a Adam Driver em House of Gucci, a Sarah Snook em Succession ou a Even Peters em Dahmer – Monstro: A História de Jeffrey Dahmer. O processo foi transmitido em direto, dando a sensação de que estávamos a ver uma série de entretenimento, dado o bizarro de algumas frases proferidas, como "perdi meio-dia de esqui", dito por Paltrow, ou "após o acidente, ele deixou de ser charmoso", dito pelo advogado de Sanderson sobre o mesmo. Por estes e outros momentos, os internautas equipararam o julgamento à famosa série The White Lotus, da HBO, ou a sátiras do programa Saturday night Live.

Foto: Reuters

Os internautas equipararam o julgamento à famosa série The White Lotus, da HBO, ou a sátiras do programa Saturday night Live. Foto: Reuters

Recorde-se que o caso remonta a 2019, altura em que Sanderson pediu à guru de bem-estar uma indemnização inicial no valor aproximado de três milhões de dólares (que entretanto baixou para cerca de 300 mil) pelo prejuízo que sofreu no acidente: uma lesão cerebral, quatro costelas partidas e danos emocionais. Paltrow exigiu apenas um dólar de compensação financeira, além dos custos judiciais.