5 novidades para uma vida mais saudável em 2023, sem complicar muito

Estamos em fevereiro e, muito possivelmente, um número estonteante de pessoas que fizeram as suas resoluções para o novo ano já deixou os seus objetivos pessoais, relacionais ou mesmo profissionais pelo caminho. Suposições à parte – e para não desmotivar os já desmotivados ou desencorajar os resistentes – a verdade é que parte do segredo encontra-se na moderação, nas metas e nas expectativas. Mas também no alinhamento com compromissos que nos preencham, que descompliquem a vida e que, já agora, acrescentem prazer a isto tudo. Eis as nossas sugestões.

Zuquini

O restaurante Zuquini pode ser encontrado em Miraflores, mas as suas propostas gastronómicas chegam mais longe. Instalado numa zona entre escritórios e habitações, faz as vezes dos trabalhadores das empresas à hora de almoço como também é um aliado das famílias com crianças com múltiplas atividades sociais aos fins de semana. Mas, sobretudo, permite a qualquer pessoa levar refeições ultracongeladas para casa. Uma loja de congelados pouco convencional foi sempre o propósito do dinâmico casal à frente deste negócio: proporcionar refeições rápidas para quando não há tempo ou disposição, mas com opções vegetarianas, low carb, glúten ou lactose free, sem deixar a carne com o peixe de parte por fundamentalismos maiores. Um menu muitíssimo abrangente, nada aborrecido ou previsível. Dos mais de 40 pratos disponíveis, destacamos o magret de pato com castanhas e puré de maça (€15,90/2 pax), as lascas de salmão com molho teriyaki (€16,90/2p), o caril de grão, espinafres e abóbora (€10,90/2p) ou mesmo a parmigiana de beringela (€11,90/2p) ou o chilli de bulgur (€10,90/2p). Nas sobremesas, com carimbo Graça Araújo, não deixe passar a caixa de brigadeiros vários (a partir de €4), o appletoffe (a partir de €25) ou o bolo de tâmaras (a partir de €24). As refeições podem ser adquiridas online, no restaurante ou em lojas parceiras, com take away ou entrega ou domicílio.

O Zuquini proporciona refeições rápidas para quando não há tempo ou disposição, com opções vegetarianas, low carb, glúten ou lactose free, sem esquecer a carne o peixe. Foto: @zuquini.comidasaudavel

Liv Good

O Liv Good, tal como o anterior, pode muito bem tornar-se um cúmplice da cozinha saudável em casa. Trata-se de um novo mercado online, chegado a Portugal no final do ano passado. Depois do Líbano, os seus fundadores decidiram expandir-se e o nosso país foi o destino de eleição. Um negócio que pretende colmatar as necessidades sentidas por quem procura um estilo de alimentação mais específico e não encontra muitas opções nos supermercados tradicionais ou tem de se deslocar a lojas singulares, numa comparação de preços constante. São duas vantagens logo à partida: uma oferta variadíssima de produtos sem glúten, lactose, vegan ou vegetarianos ou com baixo teor de calorias, açúcar, entre outros (mais de 800 marcas até agora, muitas com etiqueta nacional) e um site muito intuitivo, com um propósito educacional. A verdade é que muitas pessoas que se propõem a um lifestyle mais equilibrado e decidem começar pela alimentação se sentem perdidas de alguma forma. Neste website, os produtos são selecionados por um nutricionista (com promoções mensais constantes, mais um plus) e a possibilidade de pesquisa por estilo de vida, categoria de produtos ou marcas em específico. Receitas também as há, assim como um blogue com informação útil a uma jornada mais green. O foco na sustentabilidade é, pois, outra preocupação, sendo as entregas (entre 24 a 48 horas) feitas em carros elétricos. A marca lança ainda workshops recorrentes com experts alinhados nos seus valores e propósitos.

O Livgood conta com dois grandes benefícios logo à partida: oferta variadíssima de produtos (mais de 800 marcas até agora, muitas com etiqueta nacional) e um site muito intuitivo. Foto: Livgood

Ballet Yoga

Já tinha ouvido falar desta nova modalidade? Uma forma de finalmente praticar uma atividade física em 2023, com verdadeiro entusiasmo, e sem sair de casa. A bailarina profissional Sofia Bichão, tem vindo a reunir uma bonita comunidade online no seu estúdio de ballet fitness B Body Barre. Carismática, doce e dinâmica, cativa-nos desde o primeiro vídeo. Com formação em dança clássica e mais recentemente em ioga também, decidiu aliar estas duas paixões, acrescentando no ano passado a mais recente modalidade ao plano de aulas online já existente, o Ballet Cardio & Hit. Neste encontro invulgar, o Ioga trás consigo todo um trabalho ao nível da respiração, sustentado por posturas bem conhecidas dos praticantes desta modalidade ancestral como a saudação ao sol ou postura do guerreiro, pensadas para tonificar o corpo e trabalhar a flexibilidade, mas também a força e a torção. Já o ballet junta-se com o rigor e graciosidade que lhe é característico, de forma reiterar a importância da postura, através das tradicionais posições de dança. "Há um esforço implícito em trabalhar a mente e o corpo em simultâneo", revela. O próprio site muito amigável também. Para além das aulas gravadas, que podem ir dos 5 aos 20 minutos, é possível agendar as aulas live e filtrar os treinos por categoria e/ou zona do corpo a ser trabalhada. Uma forma de personalização que permite a cada participante regular a intensidade e duração do seu treino. As aulas favoritas poderão ser sempre guardadas para mais tarde repetir.

Sofia Bichão, bailarina profissional e criadora do estúdio de ballet fitness B Body Barre. Foto: B Body Barre

Esta marca portuguesa de beleza e cuidados pessoais pretende servir as necessidades das famílias e do planeta em simultâneo. Criada por três conhecidos e amigos, cujos percursos profissionais se cruzaram em grandes empresas como a L’Oréal e em destinos vários como Angola, a marca está em expansão desde o início, agora presente em mais de 60 países (juntou-se recentemente ao portefólio da Indico Capital Partners), sempre com o propósito maior de criar uma cosmética natural e sustentável das formulações às embalagens, com produtos vegan e cruelty free. A Bam&Boo começou a tornar-se conhecida com as escovas de dentes de bambu (a partir de €4,99) uma novidade disruptiva à época, e atualmente dispõe de um portfólio muito mais alargado, com produtos para rosto, corpo, cabelo e higiene oral, sem esquecer a casa. Destacamos as pastilhas dentífricas (€8,90), muitíssimo práticas para viagens; os novos desodorizantes nas suas múltiplas versões (€12,90); o desinfetante de mãos (€6,40) com álcool 70% à base de plantas e cujo aroma o torna surpreendentemente sedutor; um raspador de língua em aço inoxidável para remoção de bactérias, mau-hálito e melhoria da higiene oral em geral e, finalmente, talvez mesmo um favorito, a água floral de limpeza (€12,90), um simultâneo tónico e desmaquilhante com flor de laranjeira que deixa a pele com um pump de hidratação pouco comum e se conjuga na perfeição com os produtos de rotina já existentes. As compras podem ser feitas pelo site, inclusivamente com packs de produtos selecionados, entregues em casa periodicamente.

Todos os produtos da Bam&Boo são sustentáveis, vegan e cruelty free. Foto: Bam&Boo

The Therapist

O restaurante saudável The Therapist já é um favorito desde 2017, agora em 2023 traz novidades consigo, nomeadamente o lançamento dos novos programas Cleanse e chás funcionais. Estabelecido com um propósito holístico de bem-estar, aqui fala-se de uma cozinha funcional com a premissa base de que comida é uma forma de cura, e de terapia também. Os espaços na LX Factory e em Alvalade, com staff afável e sempre atento, têm essa lógica. Quanto aos programas, facílimos de acompanhar, são três: Soup Cleanse, €35 (com cinco sopas, para reduzir a sensação de inchaço e ajudar à desintoxicação do organismo); Cold Press Cleanse, €18 (com cinco sumos de diferentes frutas e ou vegetais) e o One Day Cleanse DIY, €45 (um reset personalizado, com um mix entre sopas e sumos, e o propósito de potenciar a perda de volume e inchaço, mas também melhorar o funcionamento do intestino e sistema linfático). Todos passiveis de serem adquiridos online. Por sua vez, os chás, mais fáceis e intuitivos ainda, aliam o aconchego de uma bebida de conforto (perfeita no inverno) aos poderes das ervas com propósitos medicinais. Há o Ready, Set, Reset Tea (cavalinha, hibisco, hortelã pimenta e outros para desintoxicar e perder volume); o Power Bosst Tea (um chá verde especial para mais energia); o Vitamine Tea (para reforço de imunidade, excelente nesta época de vírus e bactérias) e o Mind The Tea (com valeriana e lúcia-lima, por exemplo, ideal para o stress e cansaço mental). Podem ser adquiridos em loja ou pelo site, com valores de €4,10 a unidade ou €5,80 conforme se esteja a falar de um packaging de cartão ou vidro. Et voilà.