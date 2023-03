8 minutos. Se vai ligar a um familiar, este é o tempo médio ideal que deve durar a chamada

View this post on Instagram A post shared by NYT Well (@nyt_well)

Ficar horas ao telefone com familiares talvez não seja tão saudável assim, dizprofessor de, autor de um ensaio - que é simultaneamente um desafio de sete dias - sobre felicidade, criado em colaboração com o. O desafio do segundo dia é, precisamente, fazer umapara um ente querido, com a duração exata de 8 minutos: não mais, não menos.Porquê este período de tempo específico? Porque será o tempo suficiente para interagir e verificar se está tudo bem com a outra pessoa, sem perturbar o dia, mas mostrando que se interessa por ela, e mantendo-o ligado às pessoas de quem gosta, sem fazê-las sentir-se esquecidas., umaentrevistada pelo diário, afirma que "ouvir o som da voz de um ente querido ajuda a regular as nossas emoções".Num artigo em que expõe o desafio,, que mostrou que um participante que recebia uma breve chamada telefónica várias vezes por semana tinha maior redução da depressão, solidão e ansiedade do que alguém que não recebia nenhuma.Por outro lado, procrastinar uma chamada telefónica a um amigo próximo ou familiar em quem temos andado a pensar, não é bom para a saúde.. Para tornar esta prática regular e infalível, o professor de psiquiatria, que também escreveu o livro, sugere os seguintes passos: "Pense numa pessoa de quem sente falta, com quem gostaria de estar em contacto mais frequentemente.", incentiva o médico.