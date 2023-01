"Ter filhos pequenos arruína relações". Gwyneth Paltrow fala sobre maternidade no seu podcast

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow)

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow)

foi a mais recente convidada do podcast de Gwyneth Paltrow , atriz e CEO da Goop, marca de produtos de beleza, bem-estar e moda com base numa vertente holística e sustentável. No novo episódio do The Good Podcast , as duas mulheres conversaram sobre. Gwyneth Paltrow é mãe de dois adolescentes, Apple, de 18 anos, e Moses, de 16, fruto de uma relação passada com Chris Martin, vocalista dos Coldplay, enquanto Kate Perry partilha uma bebé de dois anos com o ator e namoradoA certo ponto, Gwyneth afirmou que os filhos pequenos eram uma das causas pelas quais os pais passavam por dificuldades, uma afirmação que pode ser controversa para quem escolhe seguir o caminho da maternidade. Afinal, não seria a primeira vez que a mulher de 50 anos se via envolvida em polémicas, ao dar a conhecer a sua opinião . "É duro para uma relação...", exclamou. "", retificou, explicando melhor o seu ponto de vista. "Quando acordei e vi os seus grandes olhos azuis, foi como se, de repente, a minha vida tivesse sido toda reorganizada", disse Gwyneth, recordando o nascimento por cesariana de Apple. "Nunca mais me senti só depois de a ter, e [até aí] tinha-me sentido profundamente só" apazigua.Claro que tomar conta de uma criança a solo não é fácil, e que a coparentalidade é essencial desde o nascimento do bebé, partilhou por sua vez Katy Perry, que tem 38 anos. "Se ambas as partes estiverem dispostas a dividir tarefas, as coisas podem funcionar. Mas se uma delas não estiver envolvida, a situação pode-se tornar muito difícil".